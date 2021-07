Cote d'Ivoire: Daloa - Le signal analogique cède la place à la TNT à partir du 19 août

Une mission de la Société ivoirienne de télédiffusion (Idt), en tournée dans la région du Haut-Sassandra, a sensibilisé les populations de Daloa le lundi 5 juillet, à la salle des réunions de la préfecture de région, au déploiement de la Télévision numérique terrestre (Tnt) et à l'arrêt du signal analogique.

Selon le chef du service de la communication de l'Idt, Touré Alfayl Teoulé, le signal analogique diffusé à partir des centres émetteurs de la Côte d'Ivoire prendra fin le 19 août 2021, notamment pour les populations qui reçoivent les émissions de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti) à partir des anciennes antennes râteaux.

Ce basculement à la Tnt s'impose aux Ivoiriens. En application du décret N° 2020-642 du 19 août 2020 portant extinction du signal analogique à partir du 1er janvier 2021, l'arrêt de la diffusion analogique est effectif dans les villes de Korhogo, Bouaflé, Bouaké. C'est au tour de celles de Daloa, Duékoué et des autres localités du Cavally, etc.

Conscients des dispositions à prendre par les populations pour recevoir la Tnt, le ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie, et la direction de la Société ivoirienne de télédiffusion multiplient les actions de communication, d'information et de sensibilisation au déploiement de la Tnt et à l'extinction du signal analogique. C'est dans ce cadre que des équipes de l'Idt sillonnent les villes de l'intérieur du pays.

A Daloa, au cours de la rencontre avec les populations, le directeur des moyens généraux de l'Idt, Awoa Tanoh Kan, a évoqué les avantages de l'utilisation des équipements de la Tnt, à savoir la gratuité des chaînes ivoiriennes que sont Rti1 ; Rti2 ; Rti3 ; Nci et Life Tv, etc. « Les utilisateurs de la Tnt profiteront également de belles images et stables, même en temps d'orages », a-t-il indiqué.

Le secrétaire général de la préfecture de Daloa, Alexandre Glao, qui a présidé cette rencontre, a encouragé les populations à s'approprier cet outil d'information de nouvelle génération.