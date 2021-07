Algérie: CN - Adoption mardi de la liste des vice-présidents et des responsables des structures et organes

Alger — Une séance plénière consacrée à l'adoption de la liste des vice-présidents du Conseil de la nation et des responsables des structures et organes de cette instance législative parmi les "députés élus de manière transparente et démocratique" se tiendra mardi prochain à 10:00, a annoncé mercredi un communiqué du Conseil.

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a présidé, mercredi, une réunion du bureau du Conseil, élargie aux présidents des groupes parlementaires et au Questeur. "Cette réunion a été consacrée à l'étude de la date de la tenue de la séance plénière qui sera dédiée à l'adoption de la liste nominative des membres du Bureau du Conseil (les vice-présidents) et les responsables des structures internes et leur installation au titre de l'exercice 2021, au cours de laquelle il a été décidé de tenir la séance précitée mardi prochain.

A l'entame des travaux, le Président du Conseil de la nation a tenu à souhaiter la bienvenue à M. Saad Arrous, le nouveau président du groupe parlementaire du Tiers Présidentiel tout en lui souhaitant aussi le plein succès dans ses nouvelles fonctions".

Il a également adressé "ses sincères remerciements et sa profonde gratitude aux membres du Bureau du Conseil de la nation, membres des bureaux des commissions permanentes et au Questeur parlementaire dont la mission est arrivée à terme pour leur dévouement et le sens de responsabilité et de patriotisme dont ils ont fait preuve durant l'exercice écoulé", a ajouté le communiqué.

Le président du Conseil de la Nation, a estimé que cette inauguration est une preuve irréfutable et une image expressive du lien indéfectible entre l'Etat Algérien et tous ses enfants à travers les siècles et les âges. Une décision à même "de renforcer la cohésion sociale" et qui est aussi "une source d'inspiration et une expression sincère de l'authentique esprit patriotique qui anime la nouvelle République qui, adopte son passé et vit son présent au diapason d'une dynamique institutionnelle soutenue. Une nouvelle République qui ambitionne à un lendemain radieux, soutenue et confortée par un esprit nationaliste militant et solidaire dont la preuve intangible est l'élan de solidarité dont a fait montre ce valeureux peuple suite aux incendies qui ont ravagé les forêts de la wilaya de Khenchela.