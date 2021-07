Burkina Faso: Plus de 229 millions F CFA recouvrées par la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes

La Brigade Mobile de Contrôle économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) a produit le bilan de ses activités au cours du deuxième trimestre de l'année 2021

Au cours du deuxième trimestre de l'année 2021 et conformément à son programme d'activités, la Brigade Mobile de Contrôle économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) a mené des opérations de contrôle en vue de protéger le consommateur, lutter contre la fraude, la contrefaçon et les pratiques illicites de la concurrence sur toute l'étendue du territoire national. En plus de ses activités ordinaires, la BMCRF a également mené des opérations de contrôle spécial, notamment, le contrôle spécial du commerce de distribution et le contrôle spécial des unités de montage des cycles et des cyclomoteurs, du contrôle spécial des matériaux de construction, du contrôle spécial des pratiques restrictives de la concurrence au niveau des stations-services.

Ces contrôles ont concerné principalement l'anacarde, les effets d'habillement, les eaux préemballées, les pièces détachées de véhicules, le savon, les rideaux, les boissons énergisantes, les tissus imprimés au motif du pagne Faso dan fani, l'engrais, les bonbon, le fer, l'acide sulfurique, les chaussures, les nattes, les chaises et ouvrages en plastique, les lotus, les baguettes à souder, les pneus, les crochets, les tôles, les vins, le cuivre, le condenseur, les compresseurs, les levures, les accessoires de télécommunication, les vitres, les cycles, les cyclomoteurs, les produits alimentaires, les lubrifiants, les matériaux de construction, la mercerie, l'aliment de bétail, les appareils de reconditionnement d'air, les meubles, les produits chimiques, les hydrocarbures, les tissus, les appareils électriques solaires, les pièces de rechange pour moto. Ainsi, 2 417 personnes ont été contrôlées.

Les contrôles ont permis aux équipes de la BMCRF en collaboration avec les Forces de Défenses et de Sécurité (FDS) de retirer du marché, 10 000 pagnes contrefaits, imprimés au motif de Faso-dan-fani, 640 bidons de 20 litres d'huiles alimentaire de la contrebande, 22 000 litres de carburant frauduleux, 761 Kg de produits alimentaires périmés, 481 cartouches de cigarettes de la fraude, 78 litres de liqueurs. La somme de 229 575 500 francs CFA a été recouvrée au titre des amendes et confiscations au profit du budget de l'Etat.

Les consommateurs sont invités à dénoncer tout cas de pratiques illicites aux numéros verts suivants : 80 00 11 84/85 et 80 00 11 86.