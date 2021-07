Cote d'Ivoire: Chambre de commerce européenne - Marc Alberola reconduit à la tête de l'institution

Il a été élu lors de l'Assemblée générale organisée le 28 juin, dans les locaux de MDE-Business School à Cocody.

Marc Alberola a été reconduit pour un an à la tête de la Chambre de commerce européenne (Eurocham) au sortir de l'Assemblée générale tenue le 28 juin 2021, dans les locaux de MDE-Business School à Cocody-Riviera-Golf.

Pour les 12 mois à venir, il a bâti sa stratégie autour de quatre axes dont la communication car il entend renforcer la visibilité de la Chambre pour améliorer, voire réinventer son image.

L'axe 2 de l'action de Marc Alberola consistera à accompagner davantage les membres dans leur développement et leur mutation, notamment sur le plan des financements. C'est pourquoi le troisième axe de sa politique est la proposition d'une offre de formation adaptée aux besoins des entreprises. Le lobbying pour renforcer le positionnement de la Chambre auprès des institutions européennes figure également en bonne place dans la stratégie de Marc Alberola.

Marc Alberola est le directeur général et l'administrateur du groupe Eranove.Au sein dudit groupe,il est également administrateur général d'Eranove Côte d'Ivoire et préside les Conseils d'administration de Gs2e (groupement d'intérêt économique des entreprises Cie et Sodeci), de la Société Atinkou (Projet Ciprel V),de la société Kenié Énergies renouvelables au Mali.Hormis la Cie et la Sodeci, Marc Alberola est administrateur de la Sénégalaise des eaux (Sde).

C'est donc fort de plus de 2 décennies d'expérience dans la gestion des services publics de l'eau et de l'électricité en Afrique de l'Ouest et Centrale, et de sa connaissance des aspects socio-culturels de l'Afrique francophone (40 ans de vie sur le continent africain) qu'il entame ce nouveau mandat à la tête d'Eurocham.

Il a déclaré être « fier d'exercer ses fonctions de président de la Chambre pour un nouveau mandat et a remercié à cet égard les membres pour leur confiance ».