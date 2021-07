Sénégal: Accès à l'eau et l'assainissement - Le miracle portugais présenté au Sénégal

Le Portugal a réalisé en l'espace de 25 ans des progrès en matière d'accès à l'eau et l'assainissement au point de susciter des interrogations au sein de l'Union européenne (Ue). Les entreprises de ce pays sont revenues sur les clés de leurs succès au cours d'un webinaire organisé le 6 juillet 2021.

L'ambassade du Portugal a organisé mardi 6 juillet 2021 un webinaire sur l'assainissement et l'accès à l'eau potable. Au cours de cette rencontre, les entreprises portugaises ont démontré comment leur pays a amélioré ses indicateurs au point qu'au sein de l'Union européenne, on parle du miracle portugais. « Il y a 25 ans, il y avait un déficit de qualification. Mais grâce aux investissements réalisés à partir des années 93, nous sommes à 118 stations de production d'eau et à 1000 stations de traitement des boues de vidange », a présenté Claudio Jésus, un des intervenants, lors de cette session. Ces résultats sont obtenus grâce à la création des sociétés régionales d'eau et d'assainissement qui travaillent avec les collectivités territoires. Outre la mise en place des structures à l'échelle décentralisée, des stratégies ont été développées pour mobiliser des ressources financières à l'échelle nationale et auprès des institutions européennes de financement.

Prenant la parole, Alavo Mendez, responsable d'une société a dégagé les pistes de coopération avec le Sénégal. Parmi des domaines possibles de coopération, il y a la construction des émissaires en mer, l'échange d'expérience sur les techniques de traitement des eaux entre autres. Aujourd'hui, les conditions de collaboration plus que réunies entre les deux pays. « Il y a des opportunités dans le domaine de l'eau parce que nous avons besoin de l'expertise pour la construction de nos ouvrages. C'est pour cela que nous lançons des appels d'offres internationaux », a réagi Charles Fall. Bien avant son intervention, le Directeur Général de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (Onas), le docteur Ababakar Mbaye est revenu sur la politique de l'assainissement. « Même si le Sénégal a réalisé des progrès en matière d'accès aux services d'assainissement aussi bien en milieu urbain et rural, il y a un besoin d'introduire des technologies plus adaptées », a mentionné le docteur Ababakar Mbaye. Ce webinaire est organisé en prélude au Forum mondial de l'eau prévu au mois de mars 2022. Le Secrétaire exécutif de ce Forum, Abdoulaye Sène a invité le Portugal à participer à cet événement et aussi à partager son expérience.