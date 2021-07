Sénégal: L'importance des missions de l'ANACIM mise en exergue

Mballing (Mbour) — Le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Sidy Guèye, a salué l'inauguration mercredi des nouveaux locaux de la station d'observation météorologique de Mballing, dans le département de Mbour, une nouvelle infrastructure témoignant selon lui de l'importance que les pouvoirs publics sénégalais accordent à ce secteur.

"Avec votre soutien, l'ANACIM est en train de moderniser le réseau national d'observation météorologique ainsi que son système de prévision", a-t-il lancé à l'endroit du ministre Alioune Sarr, en charge du département du Tourisme et des Transports aériens.

"Cette ambition permettra à l'ANACIM de renforcer les outils du Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) qui pourra non seulement répondre aux besoins de plus en plus exigeants de nos usagers mais également fournir des prévisions et services d'orientation aux autres pays de la sous-région", a expliqué M. Guèye.

L'ANACIM, née de la fusion entre l'Agence nationale de l'aviation civile du Sénégal (ANACS) et de l'Agence nationale de la météorologie (ANAMS), est l'autorité chargée notamment de toutes les activités météorologiques et climatologiques.

Sa mission est de contribuer à la sécurité des personnes et des biens et au développement socioéconomique des activités dépendant des conditions météorologiques dans un contexte marqué par le changement climatique.

Elle a ainsi en charge de produire des informations, services et des prévisions météorologiques et climatiques adaptés aux besoins des décideurs politiques, des secteurs d'activités et des populations, tout en protégeant l'environnement.

"Les activités que nous menons au quotidien à l'ANACIM nous permettent de collecter et de transmettre" des informations "en temps réel, au niveau national, pour les besoins de la veille météorologique mondiale et de la surveillance du climat, de constituer et de mettre à jour une base de données météorologiques pour les études sur le climat et ses applications", a-t-il précisé.

L'ANACIM élabore aussi des bulletins d'information et de prévisions hebdomadaires et saisonnières, fournit des projets climatiques sur le Sénégal, émet des alertes en cas de phénomènes météorologiques dangereux, conduit des activités de sensibilisation avec les utilisateurs finaux pour l'identification des besoins et la formation à l'utilisation de l'information météorologique.

Elle compte aussi parmi ses activités la mise en œuvre des projets de démonstration sur le terrain pour montrer la valeur ajoutée de l'information météorologique et climatique appliquée aux secteurs socioéconomiques.