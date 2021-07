Sénégal: Cheikh Sarr, représentant de la mouvance présidentielle au Dialogue politique - «Le système électoral va se bonifier»

interview

Cheikh Sarr, leader, l'un des représentants de la coalition présidentielle au dialogue politique s'est félicité, hier, des points consensuels qui ont permis de retoucher 66 articles du code électoral. Le leader du parti « Niaxx Jarinu » souligne que le dialogue politique a pu créer un consensus national fort et renforcer la communication entre acteurs du jeu politique.

Le projet de loi portant code électoral a été adopté avant- hier en Conseil des ministres. Quelle est votre appréciation ?

Je suis habité par un sentiment de satisfaction. Nous avons travaillé pendant plus de deux ans, dans l'intérêt de la nation. Nous avons dégagé des consensus qui touchent 66 articles du code électoral. Nous avons tenu beaucoup de rencontres qui n'ont pas toujours généré des points d'accord mais au finish, les résultats ont été satisfaisants comme l'a souligné le chef de l'État. Ils ont permis l'actualisation consensuelle du code électoral. Le dialogue a permis d'enregistrer un consensus national fort. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il ne s'agit pas d'une simple modification mais c'est plutôt d'un nouveau code consensuel pour notre pays. Des modifications substantielles ont touché plusieurs articles. J'estime que les pourfendeurs de ce cadre de discussions, institué par le Chef de l'État, Macky Sall, ont eu tort d'avoir boycotté ces concertations. Car tous les points d' accord n'ont fait que renforcer la crédibilité du système électoral sénégalais.

Concrètement, quels sont les changements profonds que le dialogue a permis d'opérer ?

Il faut reconnaître qu'il y aura de véritables avancées à travers ce nouveau code électoral. Le mode d'élections du maire, des présidents de conseils départementaux et des maires de ville au suffrage universel direct permettent de clarifier le jeu politique et de respecter le choix des électeurs. C'est un acquis d'une grande importance en ce sens qu'il permet de mettre fin aux manœuvres politiciennes lors de ces élections. Il pouvait arriver qu'une personne, qui était 20e sur la liste, use de stratégie de contournement, pour supplanter d'autres et mieux se repositionner. Pour les villes, c'est le même principe qui est reconduit. Le premier sur la liste proportionnelle sera élu maire. Pour la liste proportionnelle c'est 55% des voix qui seront affectées à la liste contre 45%pour les listes majoritaires. Nous avons aussi intégré la question des candidatures indépendantes aux élections locales, ce qui n'était pas le cas avant le référendum de 2016. Nous avons suggéré qu'elles puissent participer aux locales en s'appuyant sur une liste d'électeurs pour valider leur candidature. Dans cette optique, les candidats indépendants n'auront plus besoin de se présenter sous la bannière d'une coalition. L'autre nouveauté, c'est l'instauration d'une caution pour les élections locales. Cela permet de rationaliser les candidatures et de les rendre plus crédibles. Dans ce sillage, nous avons exigé du ministre de l'Intérieur de se concerter avec la classe politique pour discuter du montant de la caution en prélude aux élections locales. Cette démarche existait à la présidentielle. Nous l'avons désormais inscrite pour les locales. Des divergences ont été notées par rapport au montant à fixer mais l'arrêté du ministère de l'intérieur, 150 jours avant le scrutin, édifiera sur le montant retenu.

Des perspectives sereines se dessinent ?

Le dialogue politique a permis de dégager de nouvelles perspectives de consolidation de la démocratie. Le système électoral va se bonifier. On peut s'attendre à la tenue d'élections sans contestation car les modifications insérées dans le code électoral visent à améliorer le processus électoral et renforcer la transparence dans les règles d'organisation des élections. L'autre point important, c'est que la classe politique doit accepter un dialogue permanent entre acteurs. Le dialogue politique a permis de renforcer la dynamique de communication entre les différents protagonistes du jeu politique.

Vous avez aussi buté sur des points comme le parrainage, la modification des articles l 31 et l32 qui visent les personnes exclues des listes électorales. Pouvez-vous nous en dire plus?

Pour le système de parrainage, nous avons trouvé un consensus pour sa suppression aux prochaines élections locales prévues en janvier 2022. Mais il sera maintenu pour les élections présidentielle et législatives. Il faut juste l'améliorer. Le dialogue politique a permis d'amorcer la réflexion sur le mode de parrainage à retenir. Nous avons pensé qu'il faut des choix multiples. Le mode de validation de signature des parrains, constituait aussi un gros problème en 2019. Le logiciel qui était mis en place avait fait l'objet de contestations. Pour régler ce problème, le principe de la validation des signatures a été discuté mais ce point a été soumis au Chef de l'État qui va arbitrer sur les points de désaccord portant entre autres sur la désignation d'un organe en charge des élections, le bulletin unique, la modification des articles L31 et L32. Nous n'avons pas pu nous entendre sur ce dernier point car nous avons estimé que l'article 3 de la Constitution est assez clair. Comme c'est un point en arbitrage, le président de la République va trancher.

Le chef de l'État a félicité, en conseil des ministres, l'ensemble des parties prenantes au dialogue politique. Qu'est-ce que cela vous inspire ?

Je dirai que c'est un honneur pour nous d'avoir travaillé pour notre pays, depuis deux ans. Nous nous réunissions deux fois par semaine. Les participants ont su faire preuve de sacrifices et d'engagement pour renforcer la crédibilité de notre processus démocratique et électoral. Les non alignés, l'opposition, la société civile, le pouvoir, les organes de gestion des élections et l'administration se sont tous investis pleinement.

La tenue du conseil des ministres extraordinaire nous a réconfortés dans nos convictions. Nous avions pris plein de risques en travaillant dans un contexte de crise sanitaire. Aujourd'hui, nous sommes parvenus, de commun accord à modifier 66 articles du code électoral. Cela démontre que la classe politique sénégalaise sait faire preuve de transcendance et dépasser des clivages dans l'intérêt de la nation.