Togo: Une cité pas comme les autres

La rubrique "graines d'espoir" nous conduit aujourd'hui au Togo où l'anthropologue et architecte Sénamé Koffi Agbodjinou nous parle du projet HubCité.

On parle de plus en plus de projets de Smart City en Afrique, des villes africaines du futur. La plupart de ces projets sont portés par des Etats ou des entreprises. Mais l'anthropologue et architecte togolais Sénamé Koffi Agbodjinou se méfie de ces deux entités et travaille donc sur l'idée d'une smart city avec une déclinaison plus sociale des villes africaines de demain. Il a initié depuis 2012 à Lomé le projet HubCité pour permettre aux habitants de certains quartiers de la capitale togolaise de se réapproprier leur espace urbain.

Il nous explique le concept au micro de Noël Tadégnon, notre correspondant au Togo.