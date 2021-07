Cote d'Ivoire: Renforcement de la sécurité routière - La visite technique obligatoire pour les engins à deux roues désormais

Le Conseil des ministres a adopté une communication relative au renforcement de la sécurité routière sur le réseau routier. C'était lors du conseil des ministres du mercredi 7 juillet 2021, tenu au Plateau, présidé par le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara.

Le Porte-parole du Gouvernement, Amadou Coulibaly a indiqué que désormais les véhicules motorisés deux roues ou tricycles doivent faire l'objet de visite technique et les conducteurs doivent détenir le permis de conduire A.

« Face à l'accroissement des accidents de la circulation corrélativement du nombre alarmant de victimes estimées à 1200 tuées et plus de 21 000 blessés en moyenne par an, le conseil a adopté un plan stratégique en vue d'améliorer de façon urgente la sécurité routière », s'est-il justifié.

Selon le ministre de la Communication, des médias et de la Francophonie, un dispositif est élaboré, au titre du ministère des transports qui prévoit de façon spécifique le renforcement de la signalisation routière verticale et horizontale sur les axes interurbains. Le renforcement du contrôle sur les camions et les véhicules de transport en commun à savoir les taxis compteurs, les minubus, appelés aussi gbaka et les taxis communaux communément appelés wôrô-wôrô.