Cote d'Ivoire: Audit de la Nouvelle pharmacie de la santé publique (NPSP) - Trois directeurs intérimaires désignés pour 3 mois

L'Etat a publié, le jeudi 24 juin, un communiqué informant de l'audit de plusieurs Entreprises publiques nationales. Ce communiqué est ainsi libellé « Suite à des investigations préliminaires sur la gouvernance de certaines entreprises de l'Etat, il a été décidé de diligenter des audits. Sur la base des conclusions des premières investigations et dans l'attente des résultats de ces audits, certains responsables de structures font l'objet de suspension à titre conservatoire… »

Suite à cette mesure, plusieurs structures étatiques ont entrepris, selon les textes les structurant, de procéder à la désignation d'intérimaire à leur Direction générale. C'est dans cette volonté que le Conseil d'administration de la Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, touché par l'audit, a tenu une session extraordinaire le 1er juillet à l'effet de statuer sur les intérims à la Direction générale.

Dans un communiqué, dont copie nous est parvenue, et signé du président du Conseil d'administration, Gala Armand-Muller Kouamé, informant sur la suite des délibérations et conformément à l'article 15 des Statuts de l'Association, trois nouveaux directeurs ont été désignés.

Il s'agit d'un nouveau directeur général intérimaire, d'un nouveau directeur administratif et financier et d'un nouveau directeur de la Logistique pharmaceutique. Et ce, pour une période d'intérim de trois (03) mois. Il s'agit de Dr Zoulou Koré Guy-Landry, pharmacien, pour le poste de Directeur général.

Monsieur Adou Kouakou Menzan, Comptable, Directeur Administratif et Financier, et Dr Djézou Anick Helga épouse Amichia, Pharmacienne, désignée Directeur de la Logistique pharmaceutique.

Le communiqué précise en outre que le Directeur général par intérim exerce tous les pouvoirs de la Direction et de la gestion de la Nouvelle Psp Côte d'Ivoire. Ils remplacent ainsi Yapi Ange Désiré et Coulibaly Tievilgué Gbon, respectivement DG et DAF de la Nouvelle pharmacie de la santé publique (NPSP).