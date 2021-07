Cote d'Ivoire: 1 ans du décès du premier ministre des artistes racontent Amadou Gon Coulibaly

8 juillet 2021-8juillet 2021, voici 1 an, jour pour jour, que l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été rappelé à Dieu. Les artistes se souviennent de l'homme et parlent de lui.

Aimond William, président de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire et de la Fondation des artistes africains :

«Amadou Gon Coulibaly était un grand mécène. »

« L'ex-Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, au moment où les mécènes se font rares, ces dernières années avant qu'il nous quitte, c'était un grand mécène. Tout le monde a remarqué son amour pour l'homme à travers son appui aux artistes. Je prends l'exemple de Ariel Sheney, Adrienne Koutouan, Abou Nidal, Gbi de fer... On ne peut pas compter ceux qui ont bénéficié du soutien remarquable d'AGC. C'est pourquoi, après le président de la commission de l'Uemoa, qui avait reçu le super Prix d'or, des mécènes des arts et de la culture africaine, à la Fondation des artistes africains, le dernier mécène décerné en 2019, par la Faa (Fondation des artistes africains), ça a été Amadou Gon. Au moment où on s'apprêtait pour une audience avec lui, il est tombé malade. Il est parti en France, et à son retour, malheureusement, il est parti pour toujours. Pour ne pas être en reste, quand il est décédé, pour immortaliser son amour pour les artistes, ses actions remarquables, nous avons réalisé le film-documentaire "Amadou Gon grand homme d'État, mécène des arts et de la culture". Tout le monde a vu le film. C'est ce film-là, qui l'a accompagné pour ses obsèques ».

Aïcha Koné, artiste-chanteuse :

« Je suis toujours triste pour avoir perdu quelqu'un, un membre de ma famille»

« Amadou a aidé pas mal d'artistes, même si je n'en fais pas partie. Mais, cela me fait plaisir. Amadou Gon, est le fils de ma cousine. Donc, je suis toujours triste pour avoir perdu quelqu'un, un membre de ma famille. C'était l'espoir pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Mais, il s'est passé ce qui devait se passer. Toutes mes condoléances, je le porte dans mes prières ».

Cléclé (Clémentine Papouet), artiste-comédienne : «L'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était beaucoup avec le peuple, il faisait beaucoup d'actions, pour la population»

« L'ex-Premier ministre, Amadou Gon, je ne fais pas partie des artistes qu'il a particulièrement aidés. Je n'ai pas eu beaucoup de chance avec lui. J'avais déposé une demande pour mon festival là-bas, il était tellement pris qu'il n'a pas pu voir. Mais au vu de ce qu'il a fait pour mes collègues, je retiens le positif, beaucoup de positivité, Amadou Gon Coulibaly était beaucoup avec le peuple, il faisait beaucoup d'actions, pour la population. Ça fait 1 an, mais ça reste toujours une grosse perte ».

Diallo Ticouaï Vincent, dramaturge-metteur en scène:

«L'ex- Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est un grand personnage, c'était en même temps un metteur en scène »

« Pour nous, les dramaturges, Amadou Gon Coulibaly est un grand personnage, c'était en même temps un metteur en scène, qui gérait un pays comme on gère une scène de théâtre, en plaçant les acteurs à l'endroit pour que chacun joue son rôle. Puisqu'en tant que metteur en scène, il gère les abords, il veille au bien des acteurs et actrices. La création avançait en de bons termes. Malheureusement, la lumière de la régie s'est éteinte. Tout a basculé d'un coup. Voilà un peu ce que je retiens de ce grand homme. Un grand homme plein de courage, décisif, qui assume les décisions qu'il prend et gagne avec ses idées et qui reste digne dans tout ce qu'il fait. C'était un descendant de chefferie et de noblesse. De ce point de vue, il est en parfaite harmonie avec la chefferie ivoirienne. Même dans les régions où il n'est pas assez populaire comme par exemple à Mama, à Gagnoa, il s'y est rendu, il a posé des œuvres. Dieu nous l'a arraché. Il aurait pu être un 2e Houphouët Boigny ».

Antoinette Konan, artiste-chanteuse : «On s'apprêtait à aller lui proposer nos projets mais bon !!!!! Les voies du Seigneur sont insondables»

« L'ex-Premier Amadou Gon Coulibaly nous écoutait. On s'apprêtait à aller lui proposer nos projets mais bon !!!!! Les voies du Seigneur sont insondables, on ne peut pas reprendre ce qui s'est passé. On ne peut que prier pour que son âme repose en paix».

Kanté Farot, manager d'artiste :

«Amadou Gon Coulibaly était quelqu'un qui soutenait beaucoup la culture et les artistes »

« L'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était quelqu'un qui soutenait beaucoup la culture et les artistes. Il a beaucoup aidé les artistes. Mais, moi, je n'ai pas eu la chance de la rencontrer. Que son âme repose en paix ».