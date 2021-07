Cote d'Ivoire: Élan de solidarité - Le ministre Touré Mamadou chez Ismaël Isaac malade

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du Service civique a rendu une visite surprise à l'artiste Ismaël Isaac, depuis quelque temps confronté à des soucis de santé.

Un ministre chez moi ? Vous êtes vraiment un ministre de la Jeunesse proche de la jeunesse. Les mots me manquent, tellement je suis ému ». L'émotion que dégagent ces propos a été exprimée par l'artiste reggae ivoirien Ismaël Isaac. Ce dernier, qui avait des ennuis de santé il y a quelque temps, recevait la visite, le 3 juillet, du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique Mamadou Touré. Le ministre ayant été informé de l'état de santé de celui qu'on appelle affectueusement le "Gangaba de Treichville", est allé à sa résidence sise à Yopougon-Niangon, Cité Bracodi.

Pour s'enquérir personnellement de ses nouvelles et lui témoigner son soutien et sa solidarité. « J'ai été informé par Angelo Kabila de ton état de santé quelque peu chancelant. Étant l'une des valeurs sûres de notre musique et de la culture nationale, je me suis en effet inquiété de ton absence prolongée ces derniers temps de la sphère musicale. Il était donc important pour moi de venir personnellement m'enquérir de tes nouvelles », a situé le ministre Touré Mamadou qui s'est dit toujours disponible et prêt à soutenir les acteurs du monde culturel et la jeunesse en général.

Le Gangaba de Treichville, ravi de cette visite inattendue, a qualifié cette surprise « d'acte fort » posé par le ministre. Il a expliqué à l'homme d'État qu'effectivement il a eu des soucis de santé dus au grave accident dont il a été victime en 2015. Une tumeur consécutive à cet accident a été extraite de son cerveau dernièrement. «L'intervention était très risquée, mais grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Il reste une dernière intervention pour laquelle je souhaiterais recevoir un soutien », a confié le chanteur rentré du Maroc il y a trois semaines, suite à cette intervention chirurgicale.

Le ministre Touré Mamadou a assuré l'artiste de son soutien et lui a souhaité un prompt rétablissement. Avant de quitter la résidence d'Ismaël Isaac, Touré Mamadou lui a fait un don, en promettant de revenir très prochainement. A noter que ce geste de compassion fait par le ministre Touré Mamadou n'est pas le premier, ni un cas isolé. En plus d'apporter son appui aux artistes et promoteurs culturels ivoiriens lors de divers évènements et concerts où il est constamment sollicité, le ministre a récemment été un soutien important pour l'artiste zouglou Lunic pendant son incarcération à la Maca. Aujourd'hui encore, il témoigne d'une présence opportune et importante auprès d'Ismaël Isaac, l'un des dignes représentants du reggae made in Côte d' Ivoire dans le monde et l'une des plus belles voix de la musique ivoirienne.