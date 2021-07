Burkina Faso: Cité ONEA Bobo - Abdoul Service remet les dernières clés des villas

Le dernier lot de villas réalisées par la société immobilière Abdoul Service international au profit des travailleurs de l'ONEA à Bobo-Dioulasso a été officiellement remis mardi 6 juillet 2021 aux responsables régionaux de la nationale des eaux. La cérémonie organisée à cet effet a regroupé plusieurs invités au nombre desquels les heureux bénéficiaires de ces logements venus pour exprimer leur pleine satisfaction quant à l'aboutissement heureux de ce projet qui leur tenait à cœur.

Contrat rempli par la société immobilière Abdoul Service international qui avait en charge, la construction de plus d'une centaine de logements sociaux et économiques au profit des travailleurs de l'ONEA à Bobo-Dioulasso. La remise mardi, des dernières clés de ces villas marque ainsi la fin d'un projet qui aura duré trois ans environ et qui a mobilisé les premiers responsables de l'ONEA, les travailleurs et la société Abdoul Service international.

Le partenariat né de cette initiative et qui a nécessité l'implication des trois parties ne pouvait qu'aboutir à des résultats concrets au regard du besoin exprimé par les travailleurs en matière de logements et l'engagement d'Abdoul service à jouer pleinement sa partition. Celle d'offrir un toit et à des conditions avantageuses à tout burkinabè qui le désire.

«C'est pour nous une façon d'accompagner le gouvernement dans sa politique de logements et à moindre coût pour tous les Burkinabè. Je ne suis pas sûr qu'avec 9 millions, on puisse disposer d'une parcelle et d'une villa prête à être habiter avec toutes les commodités comme l'eau et l'électricité. Mais notre société est toujours engagée à accompagner les Burkinabè à avoir leur habitat » a expliqué le P-DG d'Abdoul Service. En souscrivant alors à Abdoul Service, les agents de l'ONEA Bobo ne s'imaginaient pas en si peu de temps habiter leur propre maison. Et pourtant, c'est bien la réalité depuis mardi pour bon nombre d'entre eux. Des bénéficiaires qui étaient invités à entrer en possession de leur clé au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du P-DG d'Abdoul Service international et présidée par le directeur régional de l'habitat et de la ville, Adama Ouédraogo. Bâtit sur des superficies de 240 m2, le coût de la villa de type social est estimé à 9 900 000 FCFA et celle de type économique revient à 14 500 000 FCFA. En visitant mardi ces réalisations, les heureux bénéficiaires avaient visiblement de la peine à cacher leur satisfaction.

« Pour nous le rêve est devenu une réalité » a déclaré l'un d'entre eux qui a dans la foulée remercié la direction de l'ONEA pour cette heureuse initiative au grand bonheur de l'ensemble des travailleurs de la société. Le comité de suivi des travaux mis en place par la direction de l'office a aussi exprimé toute sa satisfaction au regard de la qualité des maisons qui ont été construites et du respect du cahier des charges. Mieux, les nouveaux propriétaires de ces villas bénéficient d'un accompagnement de 24 mois de la société immobilière pour un meilleur suivi de la qualité des travaux qui ont été réalisés.

« Pour nous, il ne s'agit pas de remettre les clés et tourner le dos. Avant cette cérémonie, nous avons effectué un tour sur le chantier pour nous assurer que tout est aux normes. Avec ce que nous avons pu voir, il n'y a aucun doute que ces maisons sont construites dans les règles de l'art. Néanmoins nous prenons l'engagement d'intervenir en cas de besoin lié par exemple à des défauts d'installation électrique ou à toute autre difficulté dans le bâtiment » a expliqué le P-DG de la société immobilière. La cité ONEA de Bobo n'attend plus que ses occupants pour donner une nouvelle physionomie au secteur 23 situé dans la périphérie nord de la ville.