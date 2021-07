Cote d'Ivoire: Sagbali Ivoir Tour 2021/ Samboua Didier - "Voici l'objectif de Sagbali Ivoir Tour"

Samboua Didier, président du comité d'organisation du Sagbali Ivoir Tour, a indiqué que la compétition de lutte traditionnelle réunissant les meilleurs lutteurs de Côte d'Ivoire a pour objet de palier le phénomène de la délinquance juvénile afin que les muscles ne servent plus à détruire, mais plutôt à construire la paix et participer au développement.

Il s'exprimait le samedi 03 juillet 2021 à l'occasion de la deuxième étape de la cinquième édition du "Sagbali Ivoir Tour" qui s'est déroulée au stade Aruna de Daloa.

Placé sous le signe de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, le Sagbali Ivoire Tour est un sport à caractère social et éducatif , a indiqué Samboua Didier. Au-delà des petites actions que Ivoir Sagbali mène comme l'opération d'insalubrité, les dons dans les orphelinats, il entend également créer une jeunesse plus responsable. " Nous voulons faire de cette nouvelle discipline, un outil au service de la cohésion sociale et de la sociabilité d'une jeunesse en perte de repères", a-t-il dit.

Il a fait remarquer que l'ambition des organisateurs de ce nouveau sport de combat qui se nourrit des techniques traditionnelles est de faire élever cette discipline au rang du patrimoine national. " Nous voulons faire du Sagbali Ivoir un vecteur d'éducation, de rassemblement, de formation, d'insertion de la jeunesse, de la cohésion sociale et de la paix en lien avec la culture ivoirienne", a-t-il ajouté.

Il s'est réjoui que le Sagbali qui est un nouveau sport de combat né en Côte d'Ivoire, il y a environ cinq ans attire de plus en plus des jeunes sportifs, de spectateurs et des partenaires. Venus, des communes de Daloa, de Marcory, d'Abobo, de Kouassi, de Port-Bouët, les gladiateurs se sont affrontés à travers différentes manches.

Cette belle compétition a vu la victoire de Daouda Konaté, le champion en titre provenant de la commune de Koumassi. La prochaine étape du tour se passera à Kpapéko, une localité située dans la localité d'Ouragahio, où les organisateurs de ce sport procéderont à la réhabilitation de l'école primaire de ladite localité.