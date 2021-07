Cote d'Ivoire: Baccalauréat 2021 au lycée Sainte Marie de Cocody - Une candidate musulmane n'a pas composé pour port de voile

L'Intelligent d'Abidjan s'est rendu au Lycée Sainte Marie d'Abidjan suite à une capture d'écran d'une publication sur les réseaux sociaux informant qu'une candidate au Baccalauréat 2021 dans ce centre, n'a pas pu composer le lundi 5 juillet 2021, parce qu'elle avait porté le voile.

Sur place au Lycée Sainte Marie , Mme le Proviseur était absente au moment de notre passage. Par ailleurs nous n'avons pas pu avoir accès au secrétariat du Baccalauréat, pour défaut d'un ordre de mission malgré la présentation de notre carte de presse.

Des informations recueillies auprès d'autres candidates et candidats, ainsi que de parents d'élèves présents confirment l'information. Un témoin des faits qui a requis l'anonymat affirme que la candidate en question était dans le rang. Il ajoute que la candidate en question dont l'identité reste inconnue, n'a pas été au contact direct de l'équipe de surveillance.

« Ce centre du Lycée Sainte Marie a plus de 900 candidats au Baccalauréat cette année 2021. Parmi les filles , plusieurs candidates en foulard ou en voile ont pu composer. Il leur était demandé à l'entrée, de retirer une partie du voile pour passer le scanner et les contrôles d'usage , en vue des mesures de lutte contre la fraude.

[ Sortie du rang avant d'arriver au scanner ? ]

Cette candidate était dans le rang, et avant même d'arriver au niveau du contrôle, elle a décidé de ne pas composer. Des parents d'élèves venus accompagner leurs enfants, ont essayé en vain de lui demander de changer d'avis. Nous ne savons pas si elle est revenue l'après midi, ou les jours suivants » confie le témoin qui fait état d'une tentative de protestation et de manifestations d'élèves et de parents d'élèves. Il révèle que les mécontents ont renoncé à manifester suite à des explications données par les responsables du centre d'examen.

[ Témoignage attendu de la candidate ou de ses parents ]

L'alerte de l'empêchement de composer qui nous a conduit au Lycée Sainte Marie disait ceci : "Salam cher tous. Le Lycée Sainte Marie vient d'interdire à ma fille de composer avec le voile. Elle est revenue à la maison sans composer. Elle n'aura pas son Bac, pas parce qu'elle ne connaît pas, mais parce qu'une surveillante zélée n'aime pas l'Islam ».

Nous n'avons pas pu avoir le contact de la candidate, ni de ses parents notamment celle qui a fait la publication diffusée dans dans des groupes de discussion.

[ Le ministère attend le rapport et rassure en attendant ]

Du côté du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabetisation, une source indique que le rapport de la directrice de l'école et du responsable du centre d'examen sont attendus pour aviser. La même source précise d'emblée qu'il ne peut s'agir d'une hostilité contre une religion quelconque, mais qu'il s'agit plutôt d'une mesure pour aider à lutter contre la fraude , en ôtant le voile juste pour le contrôle à l'entrée avant l'accès à l'établissement et à la salle ds composition.

[ 7 fraudeurs pris ]

" Nous avons pris 7 fraudeurs aujourd'hui ( Ndlr mercredi 7 juillet 2021 ). Il y'a des complicités avec certains enseignants et des gens extérieurs. Le système essaie de se sophistiquer, et des attaques et menaces physiques ont même lieu, quand certains sont démasqués. Nous demandons la compréhension des élèves et de leurs parents, car c'est dans leur intérêt , et non pour nuire à quiconque, encore moins à une religion ", a plaidé cette source au sein du ministère.