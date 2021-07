Gabon: Les Mamboudouistes font le point de l'actualité gabonaise

L'an deux mil vingt et un et le samedi 03 juillet à partir de 10h15 minutes, les MAMBOUNDOUISTES se sont réunis en séance Ordinaire dans le cadre de leurs activités politiques, sous la Présidence de Monsieur Guy Constant Titus KOUMBA.

A l'ouverture des travaux, revenant sur l'accident de la route qui s'est produit il y a quelques jours à Mouila dans la province de la Ngounié, occasionnant des pertes en vies humaines, le Président a invité l'ensemble des Membres présents à la réunion, à observer une minute de silence en mémoire des travailleurs de la Société OLAM PALM décédés au cours de ce tragique accident.

Il a par la suite, en son nom personnel et en celui des MAMBOUNDOUISTES, adressé ses sincères condoléances les plus émues aux familles des disparus et les assurent de leur soutien moral en pareille circonstance.

Après l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, les MAMBOUNDOUISTES se sont particulièrement appesantis sur le Communiqué du Gouvernement de la République daté du 17 juin 2021.

Sur la foi de ce Communiqué du Gouvernement, les MAMBOUNDOUISTES ont été informés de l'opération de restauration de la voie publique, des accotements et des terres pleins centraux dans le grand Libreville (Libreville, Akanda, Owendo et Ntoum).

Sur ce, les MAMBOUNDOUISTES estiment, à juste titre que déterminé à donner une image plus reluisante de nos villes, le Gouvernement de la République s'est résolu à entreprendre une opération au demeurant salutaire qui s'inscrit dans le droit fil d'un plan d'harmonisation et d'embellissement des villes de Libreville, Akanda, Owendo et Ntoum, dans le cadre des exigences des villes modernes.

A cet effet, les MAMBOUNDOUISTES ont pris acte de ce communiqué et ont marqué leur vive préoccupation au sujet de cette opération qui se fait de manière peu orthodoxe par les forces de l'ordre et de sécurité sans visiblement associer les Maires desdites Communes.

Les MAMBOUNDOUISTES déplorent par la même occasion, l'absence d'une campagne de sensibilisation tenant sur une longue période et le délai de 48h qui a été accordé aux contrevenants pour libérer les espaces publics relevant soit du domaine public de l'Etat, soit du domaine communal.

Sur la forme, les MAMBOUNDOUISTES expriment leur compassion face à la perte des marchandises et autres objets de valeur dont ont été victimes les commerçants.

Sur le fond, les MAMBOUNDOUISTES rappellent que l'occupation d'un espace relevant du domaine public obéit à une autorisation de l'administration publique ou municipale par l'octroi d'un permis d'occuper ou d'une permission de voirie. Ces actes confèrent aux occupants du domaine public ou communal, le droit d'exercer en toute légalité, leurs activités commerciales.

En conséquence, les MAMBOUNDOUISTES invitent solennellement dans l'urgence, le Gouvernement à une implication substantielle aux fins d'aménager des espaces appropriés et de permettre une occupation légale du domaine public afin d'éviter le phénomène de « l'hydre immortelle ».

Aussi, dans le même ordre d'idées, le Gouvernement de la République se doit de réguler le secteur informel préjudiciable pour notre économie en prenant les mesures ci-après :

- Organiser le secteur informel

- Construire de nouveaux marchés

- Trouver des espaces disponibles dans les différents marchés existants pour relocaliser les victimes de l'opération libérez les trottoirs

- Définir une cartographie des marchés du Grand Libreville.

Enfin, pour les MAMBOUNDOUISTES, un tel dispositif requiert la volonté et la détermination du Gouvernement.

Fait à Libreville le 03/07/2021