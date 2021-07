Maroc: Le pays confirme 43 cas de contamination au variant Delta

Rabat — Le dispositif de veille génomique a recensé un nombre de cas de contamination par des souches de variants du SARS-Cov-2 dont 43 cas de contamination au variant Delta dans quatre régions du Maroc, a annoncé mercredi le ministère marocain de la Santé dans un communiqué.

Selon le ministère, le système national de vigilance et de veille épidémiologique a enregistré, pour la deuxième semaine consécutive, une augmentation accélérée du nombre de nouveaux cas de contamination au coronavirus, ainsi qu'une hausse du nombre de cas critiques.

Cette situation peut conduire à une "nouvelle rechute épidémiologique" au cas où "l'insouciance" et "le non-respect des mesures préventives et des gestes barrières" se poursuivent, avertit le communiqué cité par Chine Nouvelle.

"Cette situation alarmante intervient dans le contexte de la levée des restrictions sur les voyages internationaux et la reprise des activités sociales, sportives et culturelles, et la levée progressive des restrictions liées au couvre-feu et aux déplacements internes", a expliqué le ministère.

En vue d'éviter le recours au renforcement des restrictions, le ministère de la Santé invite les citoyens et citoyennes à ne pas sous-estimer ce danger, surtout après l'apparition de nouveaux cas de contaminations par les nouvelles souches du virus à contagion rapide.

En dépit de ces données, un "relâchement total, voire une absence de respect des mesures préventives faciles sont malheureusement observés, en dépit des avertissements continus du ministère de la Santé", indique le communiqué.

La prise de doses de vaccin contre la COVID-19 n'empêche pas de porter et de transmettre le virus, a souligné le ministère, indiquant que l'immunité collective requiert la vaccination de plus des deux tiers de la population "au minimum", rendant ainsi impératif de se conformer au respect des mesures préventives pour les personnes vaccinées et non-vaccinées.

Ainsi, le ministère invite l'ensemble des citoyens au strict respect des mesures préventives que sont la distanciation sociale et le fait d'éviter les rassemblements non-nécessaires, le port correct du masque de protection et le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique.

Un total de 10.266.670 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre la COVID-19, a indiqué mercredi le ministère dans son bulletin quotidien, précisant que 9.204.753 personnes sont complètement vaccinées.

Le royaume a recensé 1.279 nouvelles infections de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, pour un total de 537.253 cas confirmés dont 9.341 décès (+5) et 521.671 guérisons (+708).