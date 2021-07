Angola: Le pays se prépare à changer la division politico-administrative

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a créé mercredi une Commission multisectorielle pour modifier la division politico-administrative de l'Angola.

Dans son décret, João Lourenço indique que les provinces de Cuando Cubango, Lunda Norte, Malanje, Moxico et Uíge doivent être couvertes par les changements, qui visent à créer un plus grand rapprochement entre les entités administratives et les citoyens, ainsi qu'une gestion plus juste et plus équilibrée du territoire national.

La commission est chargée de faire le point sur les équipements administratifs, économiques et sociaux les plus pertinents et les principaux investissements publics en cours ou en préparation, dans chacune des provinces qui font l'objet des travaux, ainsi que de recenser les ressources humaines affectées à la fonction publique.

Il incombe également à la commission créée pour préparer le projet de budget et le programme d'investissements publics pour l'année 2022, en plus de proposer d'autres mesures nécessaires à l'efficacité du découpage politico-administratif et à l'installation des organes de l'administration locale de l'État.

Selon l'ordonnance, la commission est également habilitée à préparer la proposition de modification de la loi 18/16 du 17 octobre (loi sur la division politico-administrative) et de proposer les limites territoriales entre les provinces qui font l'objet de ses travaux.

Le document, auquel l'Angop a eu accès, précise que la commission est coordonnée par le Ministre d'Etat et Chef de la Maison Civile du Président de la République et comprend les ministres de l'Administration du Territoire (coordinateur adjoint), de l'Intérieur, des Finances, de l'Economie et Planification et justice et droits de l'homme.