Congo-Brazzaville: Mvouti - Coussoud-Mavoungou échange avec la population de la localité

Le député de Mvouti 2, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, a rencontré récemment les forces vives de cette contrée venues lui témoigner leur soutien au président de la République et au gouvernement.

Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, accompagné de son suppléant Alphonse Louvounou, a demandé aux forces vives de Mvouti de se remobiliser dans la perspective des élections législatives et locales de 2022 à venir. Au cours de cette rencontre, la délégation des chefs des villages de Mvouti conduite par Alexandre Doumbi, le chef du village Bilala, le plus grand village du district et du département du Kouilou, et les chefs des partis politiques de cette localité ont, après avoir remercié leur hôte pour son initiative, réaffirmé leur soutien au président Denis Sassou N'Guesso tout en rappelant que Mvouti a été la première localité du pays à avoir demandé au président de la République de faire acte de candidature à la présidentielle de 2021.

En outre, les forces vives ont profité de cette occasion pour saluer la nomination d'Anatole Collinet Makosso comme Premier ministre à qui ils ont souhaité bon vent dans ses fonctions de chef de gouvernement. En remerciant les chefs de village pour leur implication dans le bon déroulement de l'élection présidentielle, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou les a invités à maintenir le climat de paix, d'unité et de cohésion dans le district avant de leur demander à soutenir le président Denis Sassou N'Guesso qui n'a jamais abandonné les filles et fils de ce grand district qu'il qualifie d'ailleurs de locomotive du Kouilou et d'accompagner le chef du gouvernement dans sa lourde et exaltante mission.

A la fin de la réunion, les fils et filles de Mvouti ont rendu un hommage particulier à Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou. Signalons que lors de la tenue récente de la session du conseil fédéral du PCT Kouilou, à la suite de mauvais comportements et à l'indiscipline constatée de certains membres du parti, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a demandé à ces derniers de se ressaisir et de taire toutes les querelles et divisions inutiles mais plutôt de regarder devant pour l'intérêt du parti.