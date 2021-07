Congo-Kinshasa: Laboratoire Kontempo 2021 - L'appel à candidatures en cours jusqu'au 26 juillet

Le duo congolo-allemand Mukenge/Schellhammer, organisateur, invite artistes, chercheurs, théoriciens, professionnels des domaines des arts visuels et sonores, multimédia, numérique, performance, vidéo, littérature, critique d'art, sciences, design, danse, architecture et informatique résidant et exerçant en RDC à soumettre l'esquisse d'une proposition de projet en format PDF en lien avec le thème "Kinzonzi : Réinvestir les perspectives".

Les candidatures à soumettre par e-mail doivent contenir « un dossier complet ». Avec la précision que les documents exigés, a insisté l'organisation, doivent tous figurer « dans un seul dossier à envoyer par WeTransfer » à laboratoirekontempo@gmail.com. Il s'agit du CV accompagné d'un portfolio à jour du candidat auquel doit être jointe « l'esquisse d'une proposition d'un projet, inédit ou existant, en lien avec Kinzonzi : Réinvestir les perspectives en format PDF constitué de trois pages au maximum ».

Elle doit être assortie d'une description envisagée « d'une présentation physique de l'œuvre dans une exposition » qui est à soumettre « sous un format numérique en prévision d'une exposition virtuelle ». Par ailleurs, il est exigé une courte vidéo de trois minutes au maximum avec cette demande expresse faite au candidat : « décrire la motivation de votre participation et ce que le thème de l'année vous inspire (la vidéo peut être faite à l'aide d'un téléphone) ».

Les propositions sur "Kinzonzi : Réinvestir les perspectives" peuvent être autant des projets collectifs que des travaux individuels. Les candidats sont tenus d'y interpréter le mot kikongo « selon la culture kinoise populaire actuelle » et non pas dans son esprit originel qui renvoie à un usage traditionnel. A savoir que le « Kinzonzi » rappelle la palabre africaine, mais qu'à Kinshasa, il est plutôt compris dans « le sens du complot, la concertation, un espace d'interactions nécessaires pour interroger l'Imaginaire, le fondement de nos futurs et réalités contemporaines ». Mais encore, dans le cadre du Laboratoire Kontempo 2021/22, « Réinvestir les perspectives » équivaut à « explorer le futur en pratiquant de nouveaux imaginaires et en inventant de nouveaux paradigmes, aussi chimériques soient-ils », souligne le duo porteur du projet.

Le Laboratoire Kontempo 2021/22 attend des candidats qui seront sélectionnés par le jury des projets censés « réinvestir les perspectives liées à la production artistique du continent africain et remettre en question les réalités (post)coloniales » et d'évoquer « leurs dynamiques de pouvoir ». Il sera aussi question « des hiérarchies épistémiques, linguistiques et intellectuelles et les tendances dominantes des scènes artistiques contemporaines internationales ». La sélection se fera sur la base de l'esquisse du projet proposé qui devrait accompagner la candidature qui est à réaliser pendant la période de résidence artistique prévue à cet effet à Kinshasa d'août à septembre 2021.

Exposition à Kinshasa et Berlin

Les lauréats bénéficieront de frais de production pour travailler en résidence. Quitte à créer à leur aise « dans un espace expérimental, transdisciplinaire analogue et numérique pour relater, scruter les diverses perspectives existantes autour de la notion du "contemporain" ». A la fin, Laboratoire Kontempo 2021/22 sera le fruit d'un travail qui va rassembler « artistes, spécialistes, chercheurs et théoriciens de Kinshasa, Berlin et d'autres cieux ». Subséquemment à Kinshasa en octobre 2021, les réalisations seront présentées entre mai/avril à l'ACUD, à Berlin, en 2022.

L'organisation prévoit de le faire « soit dans le cadre d'une exposition avec des interventions dans les espaces urbains de Kinshasa et de Berlin, soit dans une galerie virtuelle à visiter en ligne ». Question dès lors de parer à toute éventualité. Bien difficile, en effet, pour le duo Mukenge/Schellhammer de décider à l'avance étant soumis aux variations de la situation sanitaire liée à la covid-19. Du reste, ce ne sera pas une première car il a réussi le pari de tenir l'édition précédente, le Laboratoire Kontempo 2020, en format virtuel.