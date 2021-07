Madagascar: Projet PAPRiz - Une chaîne de valeur du riz à renforcer

Mettre en œuvre un système de chaîne de valeur du riz et le renforcer en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.

Cela tout en constituant une base pour l'exportation future de cette principale denrée de la population malgache. Tel est l'objectif fixé par le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et le gouvernement japonais, dans le cadre de la mise en œuvre du projet PAPRiz (Projet d'Appui pour l'amélioration de la Productivité et de l'industrialisation du secteur Riz) pour les cinq années à venir. Toutes les parties prenantes se focalisent ainsi sur l'accès des riziculteurs aux semences certifiées et à la mécanisation agricole pour réduire les pertes post-récoltes ainsi que la mise à disposition locale des engrais minéraux pour l'augmentation des rendements.

Le Comité de Coordination Conjoint a tenu une première réunion avant-hier à l'hôtel Colbert afin de présenter le cadre logique et le plan d'opération préparés par le projet. Huit sites modèles sont ainsi identifiés pour mettre en œuvre ce système de chaîne de valeur du riz. Ils sont localisés dans les régions d'Alaotra Mangoro, Vakinankaratra, Analamanga, Itasy, Bongolava, Menabe, Boeny et Atsimo-Andrefana. Ces sites sont sélectionnés suivant des critères bien définis tels que leur accessibilité, leur proximité avec les consommateurs et l'étendue de la superficie à exploiter.