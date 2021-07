Madagascar: MID - Tendance à la stabilisation pour l'ariary

Durant l'année 2021, et malgré quelques fluctuations, les estimations de la parité USD/Ariary montrent une moyenne annuelle de 3936,7 Ariary, comme attendu dans la LFI 2021.

« Malgré une balance commerciale marquée par la hausse de la valeur des importations, Madagascar devrait être capable de contenir la dépréciation de l'ariary face aux principales devises que sont l'euro et du dollar grâce aux interventions de la BFM et à la constitution de réserves de change avec une valeur quasi-équivalente à 6 mois d'importation ». Tirée de l'exposé des motifs de la loi de finances rectificative 2021, ces explications confirment la relative bonne santé de la monnaie nationale

Bonnes perspectives

Le marché interbancaire de devises entame en effet le deuxième semestre 2021 sous de bonnes perspectives. L'ariary affiche une tendance à la stabilisation et enregistre même une légère appréciation par rapport aux devises de référence. L'euro était hier, à 4.509,22 ariary contre 4.690,21 ariary en début d'année, soit un gain de 181 points en six semaines. Quant au dollar, il était à 3.830,04 en début janvier contre 3.822,94 ariary en ce moment. Entre ces deux périodes, il y a eu bien évidemment des fluctuations mais la tendance générale est en tout cas à la stabilisation.

Il est cependant à noter que sur l'ensemble de l'année 2021, les prévisions tablent sur une légère dépréciation de -3,7%. Une situation qui résulte de la balance commerciale structurellement déficitaire et du niveau d'inflation historiquement supérieur à celui des pays partenaires de Madagascar. Cette résistance relative de l'ariary en partie par la reprise progressive des filières d'exportation dont le nickel d'Ambatovy et les zones franches. Malheureusement, la pandémie qui a impliqué le maintien de la fermeture des frontières bloque encore le secteur du tourisme qui est l'un des grands pourvoyeurs de devises.

Efforts de bonne gouvernance

Par ailleurs, l'ariary a probablement été sauvé d'une dégringolade par les efforts de bonne gouvernance et de bonne gestion monétaire menés par la Banque Centrale de Madagascar et le ministère de l'Economie et des Finances. Notamment en matière de rapatriement des devises qui a enregistré une nette amélioration ces dernières années. On rappelle en effet qu'en 2020 sur un engagement échu de plus de 5.000 milliards d'ariary, environ 4.370 milliards ont été rapatriés, soit un taux de rapatriement de 86%. Et la performance va s'améliorer d'ici à la fin de l'année où l'on table sur un taux de rapatriement largement supérieur à 90%. Ce, malgré les mesures d'assouplissement décidées en faveur des entreprises en raison de la crise sanitaire.

Par ailleurs le ministère de l'Economie et des Finances a le mérite de mettre en place un nouveau dispositif dénommé Système Intégré de Gestion des Opérations de Change (SIG-OC). Un système qui consiste en l'informatisation et l'automatisation du processus de traitement des dossiers liés au change et qui a pour objectif la bonne gouvernance et la transparence de gestion. Grâce au SIG-OC l'Administration n'est plus obligée de traiter manuellement avec des supports papiers la centaine de dossiers de domiciliation.

Avec ce que cela suppose de lourdeur administrative. En effet, le nouveau système digitalisé permet aux services concernés du MEF et de la Banque centrale d'avoir une meilleure traçabilité et un meilleur suivi de l'évolution des opérations de change. Il facilite également la détection des infractions à la réglementation des changes.