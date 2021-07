Madagascar: Tiako i Madagasikara - Marc Ravalomanana rameute les « fondateurs »

Le parti Tiako i Madagasikara a réuni durant deux jours et depuis mardi, ses militants de la première heure. Une réunion dirigée par son président national, Marc Ravalomanana, à Faravohitra.

Ce dernier, qui affiche toujours ses ambitions présidentielles, tente de rameuter ceux et celles qui ont fait du Tiako i Madagasikara un parti politique d'il y a 19 ans. Une telle démarche s'inscrit, selon certaines sources au niveau du parti, dans le cadre de la redynamisation de la base du parti ou, plutôt « réfléchir sur la stratégie appropriée qui conduira au succès », a souligné le parti sur sa page Facebook officielle. Ces « fondateurs » du Tiako i Madagasikara, dont la plupart sont des inconnus du grand public, comptent alors donner un nouveau souffle dans les quartiers et les circonscriptions en vue des prochaines échéances électorales, surtout la présidentielle. Lors des dernières municipales, le parti a visiblement perdu du terrain dans ses fiefs, comme dans la Capitale et à Antsirabe, où les candidats de son rival Mapar en sont sortis vainqueurs.

Rabaisser le ton. Si le parti multiplie les réunions directives, c'est qu'il maintient sa position offensive face au régime. Au niveau des cadres du Tiako i Madagasikara, en effet, il n'est pas question de rester bras ballants ni de rabaisser le ton. Les députés en « cravate rouge » animent toujours les débats politiques surtout sur les ondes de « miara-manonja », l'émission quotidienne qui sert de tribune pour les élus de l'opposition pour amplifier leurs critiques et conforter leur point de vue sur différents sujets. Surtout que le bras de fer avec le régime concernant cette émission radiodiffusée semble être déjà jeté aux oubliettes.

Engagement. Des émissions radiodiffusées ont failli subir des restrictions durant les moments forts de la seconde vague de l'épidémie suite à la publication d'une décision interministérielle en date du 22 avril 2021. Cette décision a provoqué un tollé général et le gouvernement s'est rattrapé par une nouvelle décision sortie le 26 avril. La nouvelle disposition prise par le gouvernement a fait signer aux radios et télévisions, celles qui diffusent des émissions politiques, notamment les stations RDJ, Free FM, RTA, TV Plus, Real TV, I-bc et Antsiva, une « lettre d'engagement » auprès du ministère de la Communication et de la Culture pour sécuriser les émissions. Mais les chaînes radios proches de l'opposition, qui relaient l'émission « miara-manonja » se sont abstenues de prendre cet engagement.