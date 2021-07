Madagascar: Prix de l'électricité - Une nouvelle grille pour les PME et micro-entreprises

«La nouvelle grille tarifaire dédiée aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les micro-entreprises entrera en vigueur dans le courant de ce second semestre». L'annonce est faite par la Jirama qui entend mettre en place une nouvelle grille « pour les PME et les micro-entreprises qui représentent une part non négligeable de sa clientèle »

. Une initiative qui devrait toucher « près de 13.000 structures » allant des salons de coiffure aux ateliers de soudure en passant par les gargotiers, les cybercafés et les restaurants, fait savoir la compagnie nationale d'eau et d'électricité. La Jirama invite les structures concernées à s'inscrire auprès de ses agences le plus tôt possible.

« Passé le mois de septembre, si ces entreprises ne sont pas dans la nouvelle grille qui leur est dédiée, elles seront catégorisées dans la grille Optima. Elles risquent donc d'entrer dans la tranche de surconsommation et de voir leur facture augmenter de manière importante », avertit-elle. Il conviendrait de noter que la plupart des entreprises font un usage mixte de leur électricité domestique et professionnelle.