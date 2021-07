Madagascar: UAJ - Siteny reçoit le « tso-drano » de tout Toliara

Il est arrivé auprès des siens. Siteny Randrianasoloniaiko, président de l'Union africaine de Judo (UAJ) et vice-président de la Fédération internationale de judo a été accueilli, hier, en fin d'après-midi, par la population de Toliara.

Originaire de la Cité du Soleil et fils de la province de Toliara, il a reçu tous les honneurs de la population et des notables de ladite province. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Roberto Tinoka, la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, de nombreux députés, les présidents de fédérations sportives, l'ancien président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Ahmad, et d'autres personnalités ont honoré de leur présence cette cérémonie de présentation de Siteny à la population de Toliara.

Il a reçu le « tso-drano » de tout Toliara et de Madagascar. « Nous sommes solidaires dans le monde du sport, peu importe les divergences d'opinions politiques. Et c'est en ce moment, où un enfant de Toliara est ministre des Sports, que Madagascar a joué les quarts de finale de la CAN, et voilà qu'un autre natif de la province est élu, président de l'UAJ », a souligné Roberto Tinoka. Siteny a gravi tous les échelons. « Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu lors de cette élection », a fait savoir Siteny Randrianasoloniaiko. Cette élection de Siteny à la tête de l'UAJ est une victoire pour le sport malgache.

« En tant que présidente du Comité intergouvernemental pour l'éducation physique et le sport (CIGEPS), je réitère mes félicitations à Siteny pour cette noble fonction et suis prête à collaborer pour porter haut l'image de Madagascar », a fait savoir Rosa Rakotozafy.