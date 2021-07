Madagascar: Crise alimentaire dans le Sud - « Situation extrêmement sévère », le PAM pour le renforcement des aides

La situation est « extrêmement sévère », estime le Programme Alimentaire Mondial (PAM), un des organismes onusiens présents sur le terrain face à la détresse de la population victime de la crise sanitaire qui persiste dans le Sud de Madagascar.

Ce, suite à des sécheresses consécutives sur plusieurs années, et qui ont réduit à néant toute initiative agricole. En réponse à cette situation qui ne cesse d'empirer, le PAM a déjà déployé, en partenariat avec le gouvernement, des aides sous diverses formes, combinant l'assistance alimentaire d'urgence et les distributions de suppléments alimentaires et autres aliments fortifiés aux plus vulnérables : les enfants en bas âges et les femmes enceintes et allaitantes.

C'est ainsi que depuis octobre 2020, pas moins de 750.000 personnes par mois ont bénéficié - jusqu'en avril 2021 - d'une assistance alimentaire d'urgence et de transferts monétaires. Parmi ces bénéficiaires, 100.000 personnes ont été assistées depuis octobre 2020 dont 12.000 enfants de 6 à 23 mois, femmes enceintes et allaitantes, bénéficiant du programme de prévention de la malnutrition à travers des suppléments nutritifs et des aliments fortifiés.

Par ailleurs, 56.000 enfants de 2 à 5 ans en situation de malnutrition aigüe modérée ont été traités depuis début 2021 dans les 4 districts les plus touchés par la crise alimentaire dans le Grand Sud. Pour ce faire, plus de 500 sites communautaires de traitement de la malnutrition aiguë modérée ont été mis en place. L'objectif est de pouvoir traiter plus de 100.000 enfants d'ici la fin de l'année. Mais pour cela, des financements supplémentaires sont nécessaires, avance le PAM.

Car faut-il rappeler que l'assistance apportée par cette organisation onusienne provient principalement des aides des donateurs. « L'extrême sévérité de la situation requiert le renforcement des aides », affirme ainsi le PAM, dont les messages répétés à travers des vidéos relatant la situation dans le Sud de Madagascar, ont fait réagir le Secrétaire général des Nations Unies, qui a déploré cette réalité, attribuée au changement climatique.