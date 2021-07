Madagascar: Alidy Bin Soufou - Pour la nomination du Gouverneur de la Région Betsiboka

« Le Sénat représente les Collectivités Territoriales Décentralisées (... ) Il comprend pour deux tiers, de membres élus en nombre égal pour chaque province (... ) ». Fort de ces dispositions de l'article 81 de la Constitution, le sénateur élu dans la province de Mahajanga, Alidy Bin Soufou se fait le porte-parole de la Région Betsiboka, pour faire remarquer que « sur les 22 Régions, c'est la seule qui n'a pas jusqu'à présent de Gouverneur ».

Développement. Le Gouverneur est pourtant « le premier responsable de la stratégie et de la mise en œuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa Région ». Tout ceci pour dire la vacance du poste de Gouverneur risque d'impacter sur le développement de la Région Betsiboka qui regorge de ressources notamment minières comme les gisements d'or de Maevatanana et les minerais de chrome de Tsaratanana. Sans oublier les produits locaux sur la RN5.

Administration. Les Régions ont effectivement « une vocation essentiellement économique et sociale », explique-t-il. En se référant à l'article 153 de la Constitution qui dispose également que le chef de Région - actuellement suppléé - par le Gouverneur est « le chef de l'Administration de sa Région ». En attendant la nomination imminente du Gouverneur comme l'a fait savoir le Premier ministre Ntsay Christian lors de son récent rapport d'activités devant le Parlement, l'administration de la Région est assurée par le Préfet, à moins que ce dernier soit promu au poste.

Décentralisation. En tout cas, la nomination du Gouverneur de la Région Betsiboka est plus qu'opportune avec l'adoption de trois textes concernant les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) qui viennent d'être soumis au contrôle de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC). Il s'agit de deux lois relatives aux ressources des CTD, aux modalités d'élections, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et attributions de leurs organes ; et de la loi portant validation de la Lettre de Politique de Décentralisation Emergente.