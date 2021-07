Congo-Kinshasa: Musique - Noëlla Ndaya présente le single "Promotion canapé" à Kinshasa

La chanteuse est en séjour dans la capitale en vue d'assurer personnellement la campagne promotionnelle de ce morceau dansant déjà en diffusion sur les ondes kinoises et le petit écran.

Le titre accrocheur sorti en décembre, Noëlla Ndaya l'a produit sous son label personnel, Nyota Label. "Promotion canapé " est plutôt bien apprécié sur la toile. Dédié essentiellement à la rumba et la diaspora congolaise, International Rumba TV de Côte d'Ivoire en est tout particulièrement fan. Le clip publié sur YouTube, lui, est l'objet de commentaires sympathiques à l'endroit de la chanteuse.

Une internaute a partagé son admiration pour le titre sur la base de sa rythmique :« Quel ngwasuma ! Excellent son. Bravo l'artiste ». Un autre est parti sur le fond et fait part de son heureux constat : « Très belle chanson éducative, no sexe, no bud, no vulgarité, mes félicitations ».

C'est déjà bien parti pour la chanteuse qui n'est pas qu'interprète. Également auteure et compositrice, Noëlla a confié au Courrier de Kinshasa qu'elle a choisi de défendre la gent féminine. Promotion canapé illustre à suffisance ce qu'elle nous a déclaré à propos : « Je me donne le devoir d'être la voix des femmes ». Premier extrait de son album en cours de réalisation, African Woman, est un début tout en douceur. Ce morceau est « un hommage à la femme africaine » d'avis que cette dernière « a perdu ses repères ». Noëlla constate que « le monde est ingrat envers elle ».

La chanteuse s'insurge contre cette pensée répandue : L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité ». Elle soutient plutôt : « C'est la femme africaine qui est le berceau de l'humanité ». Ceci explique l'adresse toute particulière qu'elle lui fait dans African Woman, comme elle nous l'a indiqué : « Je l'exhorte à se voir comme telle, une femme de très grande valeur, une battante, une femme résiliente, la colonne vertébrale de la société en général ».

Non à la débauche à l'embauche

De l'encouragement qu'elle adresse à ses sœurs du continent, Noëlla passe à la dénonciation dans le second titre qu'elle est venue promouvoir à Kinshasa. « Dans Promotion canapé, je dénonce la phallocratie et le machisme que subissent les femmes dans le milieu professionnel », nous a-t-elle déclaré. C'est un refus qu'elle oppose à ce « système » de malheur qui semble pourtant avoir la peau dure. D'ailleurs on l'entend le dire dans le morceau : « Pas de promotion canapé ! » Cette « débauche à l'embauche » elle ne tolère guère et s'arrange à le faire comprendre même si pour cela il faut user de la manière forte.

Noëlla fait de la femme sa cause on l'a dit, d'abord parce qu'elle en est une : « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Et de soutenir : « Parce que je suis contre toute forme d'injustice ». Il ne fait aucun doute sur le sujet : « La femme ne jouit toujours pas des mêmes droits que les hommes ». Et qui plus est, « toute femme sur terre a déjà expérimenté le machisme et le sexisme ». L'orientation de sa thématique musicale « part donc d'un constat ainsi que des expériences personnelles ».

En outre, la chanteuse se réclame « d'avoir un état d'esprit proche de celui de Jean Goubald Kalala et de Franco Luambo ». Du dernier, elle dit dans un petit rire avoir hérité « le franc-parler dans la chanson ». Et de « Tantine Abeti Masikini », en rappelant ici son mérite exceptionnel en tant que « seule femme de la chanson congolaise à avoir fait l'Olympia », le charisme. Pareil pour « Mopao Koffi qui ne cesse de se réinventer ».