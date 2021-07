Congo-Brazzaville: Vie associative - Initiative Bondeko aide les vulnérables à acquérir des connaissances interdisciplinaires

L'association Initiative Bondeko a tenu, du 5 au 6 juillet à Brazzaville, une conférence society afin d'aider les personnes vulnérables à mieux s'informer, s'orienter et avoir des connaissances transdisciplinaires, notamment dans le domaine de la santé et d'encourager à l'entreprenariat juvénile.

Cette première conférence society a couvert un large éventail de sujets liés à la stomatologie, la santé publique, la reproduction et la fabrication de jus de fruit naturel avec des vertus thérapeutiques.

Le docteur en santé publique, Joseph Lolo, a exposé sur la sexualité et les rapports sexuels. Selon ce conférencier : « la sexualité est l'ensemble des phénomènes sexuels ou liés au sexe que l'on peut observer dans le monde vivant. Mais aussi un ensemble de diverses modalités de la satisfaction sexuelle ». Il a fait des mises en garde concernant des rapports sexuels non protégés et/ou avec des partenaires multiples qui comportent une série de risques graves et de conséquences telles que les maladies sexuellement transmissibles, entre autres, syphilis, gonorrhée, chlamydia et virus VIH, des grossesses précoces non désirées.

En stomatologie, le docteur Corinne Poaty a, au terme de son exposé sur l'hygiène bucco-dentaire, formulé des suggestions. Il s'agit de l'application de bonnes méthodes d'hygiène buccale et des visites de routine chez un dentiste.

De son côté, la sage-femme Marie Fanny Dicoco Lolo, professionnelle en santé de la reproduction, a édifié les participants sur les méfaits des infections sexuellement transmissibles. Elle a, par ailleurs, proposé aux participants : « d'éviter l'automédication. Après un constat sur son appareil génital, il est important de se rendre vite dans un centre de santé auprès des spécialistes qui peuvent diagnostiquer le type de l'IST dont vous êtes victime. Les IST obéissent exclusivement à un traitement spécial ».

La conférence society s'est chargée aussi de fournir des opportunités de collaboration entre professionnels et chercheurs pour partager les connaissances existantes et générer de nouvelles connaissances dans le domaine de la santé. Cette rencontre a résumé les concepts interdisciplinaires qui étudient les dimensions sociétales et technologiques de l'évolution des connaissances dans les systèmes intelligents.

A propos de l'entreprenariat, le délégué de la société Sevco s'est focalisé sur la fabrication des jus de fruits ayant plusieurs vertus thérapeutiques pouvant contribuer à l'amélioration de la santé. Il a convié les jeunes à ces initiatives entrepreneuriales.

Enfin, le président de l'association Initiative Bondeko, Evrard Mouanda, a commenté cette rencontre en ces termes : « la vulnérabilité d'une personne découle aussi par le fait de manquer une information dans un domaine donné. C'est dans ce sens que nous aidons les personnes vulnérables afin de les orienter. Car ne pas avoir de connaissances est une grande menace qui rend l'homme vulnérable ».