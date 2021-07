Tanzanie: Nomination des Évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Dar es Salaam

Cité Du Vatican — Le Saint-Père François a nommé le 7 juillet 2021, Évêques Auxiliaires de l'Archidiocèse métropolitain de Dar-es-Salaam (Tanzanie) : le père Stephano Musomba, O.S.A., jusqu'à présent curé de la paroisse de l'Immaculée Conception de Mavurunza à Dar-es-Salaam, lui attribuant le siège titulaire de Perdices ; le Révérend Henry Mchamungu, du clergé de Dar-es-Salaam, jusqu'à présent formateur et professeur de droit canonique au séminaire supérieur de Segerea, président du tribunal inter-diocésain et secrétaire de la commission juridique de la Conférence épiscopale de Tanzanie, lui attribuant le siège titulaire de Tanaramusa.

S.E. Mgr Stephano Musomba, O.S.A., est né le 25 septembre 1969 au village de Malonji, dans l'Archidiocèse métropolitain de Mbeya. Il a étudié la philosophie (1995-1998) et la théologie (1999-2003) au Jordan University College de Morogoro. De 2004 à 2008, il a fréquenté l'Institut patristique Augustinianum à Rome, où il a obtenu une licence en patrologie. Il est entré dans l'Ordre de Saint-Augustin et a fait son noviciat au couvent de San Agustín à Manille, aux Philippines (1998-1999), et a prononcé ses vœux solennels le 25 septembre 2002. Il a été ordonné prêtre le 24 juillet 2003.

Après son ordination, il a exercé les ministères suivants : assistant paroissial dans la paroisse de l'Immaculée Conception de Mavurunza à Dar-es-Salaam (2003-2004) ; formateur dans la maison de formation de l'Ordre, professeur à la faculté de théologie de l'Université Jordan de Morogoro (2008-2009) et, depuis 2008, secrétaire de la délégation tanzanienne de l'Ordre ; curé de la paroisse Saint-Augustin de Ternboni à Dar-es-Salaam et professeur à l'Université Jordan de Morogoro (2009-2014) ; assistant paroissial dans la paroisse de l'Immaculée Conception de Dar-es-Salaam (2009-2014). Augustine de Ternboni à Dar-es-Salaam et chargé de cours à l'Université Jordan de Morogoro (2009-2014) ; assistant paroissial à la paroisse Immaculée Conception de Dar-es-Salaam (2014-2016) ; formateur à la Maison de formation de l'Ordre à Morogoro (2016-2018) et depuis 2018 jusqu'à présent curé de la paroisse Immaculée Conception de Mavurunza à Dar-es-Salaam et prieur de la communauté Sainte Monique.

S.E. Mgr Henry Mchamungu est né le 8 janvier 1965 à Legho Kilema, dans le diocèse de Moshi. Il a étudié la philosophie au grand séminaire de Ntungamo à Bukoba (1986-1988) et la théologie au séminaire supérieur de St. Paul à Kipalapala, Tabora (1989-1994). Il a été ordonné prêtre le 24 juin 1994.

Depuis son ordination, il a exercé les ministères et suivi les études suivants : Secrétaire Général de l'Archidiocèse métropolitain de Dar-es-Salaam et directeur du bureau des vocations (1994-1998) ; formateur et professeur au St. Paul's Senior Seminary à Kipalapala, Tabora (1989-1994). Charles Lwanga Senior Seminary à Segerea, Dar-es-Salaam (1998-1999) ; licence en droit canonique à l'Université catholique d'Afrique de l'Est à Nairobi, Kenya (1999-2001) ; formateur et professeur de droit canonique au Senior Seminary de Segerea et vicaire judiciaire de l'archidiocèse métropolitain de Dar-es-Salaam (2001-2006) ; doctorat en droit canonique à la Katholische Privat-Univesität Linz, Autriche (2006-2011). Depuis 2011, il est formateur et professeur de droit canonique au séminaire senior de Segerea, président du tribunal interdiocésain et secrétaire de la commission juridique de la conférence épiscopale de Tanzanie.