Ile Maurice: Lancement d'une campagne de nettoyage et de sensibilisation le 10 juillet 2021

communiqué de presse

Le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, donnera le coup d'envoi, le samedi 10 juillet 2021, d'une campagne de nettoyage et de sensibilisation par rapport à la responsabilité de tout un chacun de garder le pays propre. Le Premier ministre adjoint, ministre du Logement et de l'Aménagement du Territoire, et ministre du Tourisme, M. Steven Obeegadoo, sera également présent à cette occasion.

Cette annonce a été faite par le ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du Changement climatique, M. Kavydass Ramano, aujourd'hui, lors d'une conférence de presse à l'hôtel Suffren & Marina, à Port Louis.

Etaient également présents le vice-président de l'Association des hôteliers et restaurateurs de Maurice (AHRIM), M. Desiré Elliah ; le président de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), M. Nilen Vencatasamy ; et le directeur de la Tourism Authority, M. Lindsay Morvan.

Le ministre Ramano a fait ressortir que l'objectif de cette campagne est de conscientiser davantage les citoyens sur l'importance de maintenir la beauté naturelle de notre pays et de ne pas la polluer en disposant des déchets n'importe où.

En outre, il a souligné l'importance cruciale de garder l'environnement propre avec l'ouverture prochaine des frontières, cela en vue de faire vivre une bien meilleure expérience aux touristes dans le pays. Une série d'activités comprenant plusieurs jours de nettoyage des zones côtières, des plages publiques, et des sites touristiques seront menées avec la collaboration conjointe de diverses autorités durant cette campagne de nettoyage, a-t-il indiqué.

Le ministre s'est appesanti sur le fait que la planète Terre est gravement polluée par les actions irresponsables de l'humanité tout en ajoutant que l'une des conséquences majeures de l'augmentation des formes de pollution est la gestion des déchets. Il a ainsi réitéré l'engagement du gouvernement à promouvoir un environnement propre et sain et a rappelé que la sauvegarde de la nature est au cœur de l'agenda de son ministère.

Pour sa part, le président de la MTPA a déclaré que la COVID-19 a encouragé le secteur du tourisme à se concentrer non seulement sur la résilience, mais aussi sur l'interconnexion entre les divers intervenants. Cette campagne, a-t-il ajouté, est une initiative commune du ministère de l'Environnement, du ministère du Tourisme, de la MTPA, et de l'AHRIM, avec la collaboration des autorités locales, des districts et villages, de l'Union Européenne et du National Youth Environment Council.

Quant au vice-président de l'AHRIM, il a souligné que cette campagne est une urgence nationale et que ce n'est qu'ensemble que les chances de réussite de la réouverture et de la relance du secteur touristique et économique seront optimisées.

M. Morvan a lui, rappelé que la Tourisme Authority a parmi ses objectifs l'entretien et le nettoyage de certains sites touristiques à travers le pays. Il a indiqué que suite à des discussions préliminaires avec les parties concernées, il s'est joint à ce formidable élan national.

Campagne de nettoyage et de sensibilisation

Dans le cadre de cette initiative, la côte de Maurice a été divisée en plusieurs zones pour le nettoyage. A ce jour, quatre journées de nettoyage, lors de laquelle les participants s'impliqueront dans des actions de nettoyage dans leurs zones respectives, sont à l'agenda. Elles sont:

10 juillet 2021 : la région de Balaclava jusqu'à Grand Baie ;

29 juillet 2021 : les sites désignés des régions côtières autour du pays et quelques sites touristiques ;

18 septembre 2021 : les sites désignés des régions côtières autour du pays et quatre îlots et ;

29 octobre 2021 : les sites désignés des régions côtières ainsi que certains sites touristiques.

Afin de conscientiser davantage les citoyens tout comme les utilisateurs des plages et des sites touristiques, des panneaux explicatifs sur l'impact des déchets sur l'environnement et les bonnes habitudes à adopter seront installés sur les sites désignés. De plus, de nouvelles poubelles seront aménagées et celles existantes seront remises en condition.