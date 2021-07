Ile Maurice: Dubaï Expo 2020 - Le ministre Ganoo préside la deuxième réunion interministérielle

communiqué de presse

La deuxième réunion interministérielle dans le cadre de la participation de Maurice au Dubaï Expo 2020 dont le thème est Connecter les esprits, Construire le futur, s'est tenue sous la présidence du ministre du Transport routier et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo, ce matin, à Port-Louis. L'Expo se tiendra à partir d'octobre 2021 à mars 2022, aux Émirats arabes unis.

La réunion a discuté du progrès réalisé en ce concerne les préparations de la participation de Maurice à l'Expo, notamment avec le positionnement du Pavillon national, sous le thème « Roots of the future », dans l'Opportunity District, le point stratégique du site de l'Expo, ainsi que les différentes possibilités de mettre le pays en valeur afin de promouvoir le commerce, l'investissement et l'industrie du tourisme.

Plusieurs ministres dont leurs secteurs respectifs seront représentés à l'Expo étaient également présents à la réunion. Ils sont notamment: le Premier ministre adjoint, ministre du Logement et de l'Aménagement du territoire, ministre du Tourisme, M. Louis Steven Obeegadoo ; la ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Mme Fazila Jeewa-Daureeawoo ; le ministre des Services financiers et de la Bonne Gouvernance, M. Mahen Kumar Seeruttun ; le ministre de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation, M. Darsanand Balgobin ; la ministre de l'Egalité des Genres et du Bien-être de la Famille, Mme Kalpana Devi Koonjoo-Shah ; le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, M. Avinash Teeluck. Le commissaire général du pavillon de Maurice pour l'Expo 2020 Dubaï et Chief Executive Officer (CEO) de l'Economic Development Board (EDB), M. Ken Poonoosamy, était également présent.

La réunion a également pris note que le Pavillon Maurice est presque complété et sera livré le 1er septembre. Le Pavillon Maurice qui sera positionné dans un endroit stratégique dans l'Opportunity District, représentant le cœur du site de l'Expo près du Pavillon des Émirats arabes unis jouera un rôle prépondérant dans la coordination de programmes pour promouvoir le pays.

Au cours de la réunion interministérielle, tous les ministres ont fait le point sur les activités respectives qui se tiendront pendant l'Expo à savoir, l'inclusion des personnes handicapées aux programmes culturels ; la tenue d'une semaine financière ; une semaine des technologies de l'information et de la communication où Maurice présentera le premier satellite mauricien (un CubeSat - MIR-SAT1) et le lancement du réseau mobile 5G ; une semaine mauricienne qui se tiendra dans le cadre de la Fête Nationale en mars et également une semaine créole internationale et des échanges culturels ; une feuille de route vers l'État-providence pour présenter Maurice comme un modèle réussi d'un État-providence ; la promotion du secteur du tourisme lors de la semaine du voyage et de la connectivité et aussi du tourisme médical en encourageant une meilleure synergie entre Air Mauritius et Emirates Airlines.

Dans une déclaration, le ministre Ganoo, a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisé en ce qui concerne les préparatifs des différents ministères, et autres parties concernées en collaboration avec l'EDB.

Il a annoncé que le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, participera également à l'Expo de Dubaï en mars dans le cadre de la Fête Nationale qui sera marquée par plusieurs activités lors d'une semaine mauricienne. Il a rappelé que le positionnement du Pavillon de Maurice dans un cadre privilégié de l'Expo sera une opportunité pour le pays de promouvoir sa destination au monde.

Pour sa part, le CEO de l'EDB, M. Poonoosamy, a souligné que l'Expo est l'événement mondial le plus attendu pour cette année. Il a ajouté que l'évènement servira d'opportunité pour Maurice de promouvoir ces diverses facettes en matière d'investissement, des affaires, du commerce, de la technologie et du tourisme. Cela, a-t-il souligné créera plus de visibilité pour le pays au cours des différentes semaines thématiques qui devraient se tenir pendant l'événement. Il a également mis l'accent sur la semaine mauricienne qui se tiendra en mars et qui contribuera à promouvoir Maurice sur la carte mondiale.