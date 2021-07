Madagascar: Antanetibe Mahazaza - L'eau potable arrive à Antoby Atsimo

Antoby Atsimo a, enfin, accès à l'eau potable. Des clubs rotariens ont contribué au financement d'un forage solaire, dans ce village.

Les habitants d'Antoby Atsimo, commune d'Antanetibe Mahazaza et district d'Ambohidratrimo, se sont apprêtés, samedi, pour inaugurer des infrastructures d'adduction en eau potable dans leur fokontany. Ils sont heureux de l'implantation de bornes-fontaines et de bassin lavoir, dans leur village. « Je récupère l'eau dans un puits. Je remplis quatre bidons de 20 litres, chaque jour, et plus lorsque je fais la lessive. Cette tâche est très fatigante. Je sens des douleurs au niveau des épaules, des bras et du dos. Mais je pense que ça va changer, maintenant, grâce à ces bornes-fontaines. Si je n'ai pas tort, il faut juste tourner l'appareil pour que l'eau sort. En plus, nous n'avons plus besoin d'aller loin pour chercher l'eau. La borne fontaine est juste à quatre pas de chez nous », lance Odette Ravaoarimalala, émerveillée. En 61 ans de vie, c'est la première fois qu'elle voit des bornes-fontaines. C'est le cas de la plupart des habitants d'Antoby Atsimo. L'implantation de ces infrastructures d'adduction d'eau est une grande innovation pour eux. Ils étaient habitués à puiser l'eau à un puits ou à des sources d'eau naturelle. « Elles embellissent notre village », réagit Razanarisoa, très heureuse.

Ces bornes-fontaines vont permettre au village d'Antoby Atsimo de se développer. Ses habitants vont pouvoir optimiser leur temps de production. S'approvisionner en eau peut leur prendre une bonne heure. C'est beaucoup de temps pour ces familles de paysans qui vivent principalement de l'agriculture. Ils vont pouvoir lutter contre les maladies diarrhéiques, les maladies parasitaires et les calculs rénaux, par ailleurs.

« Ces maladies sont fréquentes dans cette commune. Pendant la période de pluie, par exemple, la diarrhée est le troisième motif de consultation dans le centre de santé de base (CSB). Les villageois n'ont pas l'habitude de faire bouillir l'eau avant de la boire », déclare le Dr Narindra Ravalinaina, médecin chef du CSB II Antanetibe Mahazaza. L'eau de ces bornes fontaines est potable. On peut la boire sans la faire bouillir. Un traitement d'eau a été installé dans cette infrastructure d'adduction d'eau.

Le faiseur de miracles pour ces habitants d'Antoby Atsimo, ce sont les rotariens. Le Rotary Club Antananarivo Ainga, le Rotary Club de Saint Paul Baie, le District 9220, le District 1650 et la Fondation du Rotary avec la collaboration du Club InnerWheel Saint-Paul Etang Salé, de l'InnerWheel District 920 (Océan Indien) et de l'organisation non gouvernementale (ONG) Madagascar Hilfe, ont financé ce projet, dont le coût s'élève à 47 206 dollars. En réalisant ce projet, le s rotariens ont contribué aux objectifs de l'Etat dans le secteur eau, qui est d'augmenter à 60% le taux de l'accès à l'eau potable à Madagascar, en 2023.

Forage solaire

Les infrastructures d'adduction en eau implantées à Antoby Atsimo Antanetibe Mahazaza tournent grâce à un moteur électrique qui puise son énergie du soleil. Elles sont composées d'un réservoir d'eau de 20m3, de sept bornes-fontaines, d'un impluvium et d'un lavoir volumétrique à six places sous hangar. Le projet a débuté en février 2021. Sept cent cinquante personnes et soixante treize écoliers bénéficient de ces infrastructures. Le but principal du Rotary est de cultiver l'idéal de service. Ainsi, les rotariens agissent pour servir autrui, promouvoir des normes de probité et faire progresser la bonne volonté ainsi que l'entente entre les peuples.

60% des Malgaches auront accès à l'eau

L'eau potable reste encore un luxe pour les ménages. Le taux d'accès à l'eau potable est de 43%, actuellement. L'objectif fixé par l'Etat est d'augmenter à 60%, ce taux, d'ici 2023. Le ministère de l'Eau, de l'hygiène et de l'assainissement collabore avec plusieurs partenaires, pour atteindre cet objectif. Les rotariens font partie des fidèles collaborateurs du ministère, dans l'adduction en eau potable. Les clubs rotariens implantent des infrastructures d'adduction d'eau, dans plusieurs villages. L'eau, l'assainissement et l'hygiène figurent dans les axes stratégiques d'intervention du Rotary dans le monde, en même temps que la construction de la paix et la prévention des conflits, la prévention et le traitement des maladies ; la santé de la mère et de l'enfant, l'alphabétisation et l'éducation de base, le développement économique local et l'environnement. Dans cette coopération à Antanetibe Mahazaza, le ministère, à travers la direction régionale de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène Analamanga et l'entreprise ECAE se sont chargés du côté technique des travaux.

Antanetibe Mahazaza se développe

Douze sur les dix-neuf communes d'Antanetibe Mahazaza ont accès à l'eau potable, désormais. « Madagascar Hilfe a été le porteur du projet dans les dix fokontany. Plusieurs clubs rotariens ont participé au financement de ces projets d'adduction d'eau dans notre commune », lance le maire de la commune d'Antanetibe Mahazaza, le Dr Firmin Hermenegilde Rakotonomenjanahary. Ce dernier est celui qui a su persuader les partenaires, à contribuer au développement de la commune, à travers l'adduction d'eau. « Il nous a convaincu de l'utilité, de la nécessité de réaliser cette alimentation en eau potable », lancent les partenaires réunionnais. « À chacune de nos visites, nous retournons dans ce village et sommes stupéfaits des évolutions que les bornes-fontaines ont apportées », rajoutent ces philanthropes qui ont déjà réalisé d'autres projets d'adduction d'eau dans cette commune. Ces rotariens réunionnais sont prêts à financer d'autres projets. « Oui pour un prochain projet similaire, dans les mêmes conditions, dès que le contexte sanitaire mondial nous permettra de nous rendre compte sur site de cette nouvelle réalisation et rencontrer un autre maire tout aussi persuasif »..