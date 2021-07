Ile Maurice: New Court House - Un policier provoque la colère des avocats et la presse

Un avocat et une journaliste se trouvant à la New Court House hier ont eu fort à faire avec un policier affecté au Registry de la Bail and Remand Court.

Le policier qui n'est nullement responsable des mouvements de ceux qui devront avoir accès à l'intérieur des salles d'audience a empêché une journaliste et un avocat d'y avoir accès.

S'ensuit une vive discussion où l'intervention du policier responsable des entrées en Cour a été sollicitée.

«On a respecté les règles imposées par le Master and Registrar et on a même fait l'objet d'une prise de température avant d'avoir accès à la New Court House. L'attitude de ce policier qui devrait instaurer la paix et non pas semer la pagaille dans une cour est inacceptable,» dit l'un des principaux concernés.

Même son du côté d'un policier qui devrait en effet témoigner en cour mais qui a été refusé d'accès par la même personne.

«Il nous interdit l'accès à l'intérieur sans raison valable et comment allons-nous défendre notre client ou apporter notre témoignage avec ce comportement,» fustigent-ils.