Maroc: Le ministre gabonais de la santé sollicite l'intensification de la formation des médecins spécialistes au Maroc

Libreville — Le ministre gabonais de la Santé, Dr Guy Patrick Obiang Ndong a sollicité, mercredi à Libreville, l'intensification de la formation des médecins spécialistes au Maroc.

Lors d'une entrevue avec l'ambassadeur du Maroc au Gabon, Abdellah Sbihi, le ministre gabonais a sollicité l'intensification de la formation des médecins spécialistes au Maroc d'une part et le parrainage, d'autre part, d'un institut marocain dans le domaine de la formation professionnelle médicale.

Grâce à l'excellence de la diplomatie sanitaire entre les deux pays, plus d'une cinquantaine de Médecins spécialistes et une centaine de Techniciens supérieurs gabonais ont été formés, à ce jour, au Maroc, rappelle-t-on.

Pour sa part, le diplomate marocain qui assume désormais les responsabilités de Doyen du corps diplomatique au Gabon, s'est félicité de la stratégie du Gabon dans la riposte contre la Covid-19, tout en saluant l'engagement constant du Président gabonais dans cette crise sanitaire mondiale.

Les deux responsables ont ensuite évoqué l'excellence des relations d'amitié historique entre le Gabon et le Maroc très entretenus par "les deux chefs d'Etat et frères, Son Excellence Ali Bongo Ondimba et Sa Majesté le Roi Mohammed VI".

Ces relations sont concrétisées par une diplomatie très agissante notamment dans le domaine de la santé, se sont-ils félicités.

Dans ce sens et parmi les points importants également soulevés, figurent notamment les centres de dialyse équipés par le Maroc à travers l'initiative nationale du développement humain à Port Gentil et à Franceville, et qui sont fin prêt.

Au terme des échanges, les deux responsables se sont réjouies de la tenue au Gabon, du 9 au 16 juillet courant, de la 3eme caravane médico-chirurgicale Sud-Sud organisée par l'association marocaine d'Endo-Urologie sur les pathologies d'Endourologie, vaporisation de la prostate et chirurgie de la dysfonction érectile.