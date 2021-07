Algérie: APN - Ouverture des travaux de la première séance de la 9ème législature

Alger — Les travaux de la première séance de la 9ème législature de l'Assemblée populaire nationale (APN) se sont ouverts jeudi sous la présidence du plus âgé des députés élus, assisté des deux plus jeunes députés élus.

La séance a commencé par la lecture de la Fatiha du Saint Coran et l'écoute de l'hymne national avant d'entamer l'appel des candidats élus suivant la liste remise par le Conseil constitutionnel.

Il sera également procédé à la formation de la Commission de validation de qualité de membre avant l'approbation de son rapport et l'élection du président de l'APN.

Cette réunion a été consacrée à l'ordre du jour de la séance d'ouverture de la 9e législature portant formation de la commission de validation de la qualité de membre, l'adoption de son rapport, puis l'élection du président de l'APN conformément aux dispositions de l'article 134 de la Constitution et de l'article 11 de la loi organique 16-12 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement.

La réunion a été également consacrée au débat des procédures de la formation de la Commission de validation de la qualité de membre, commission dont les membres on été répartis sur les listes des candidats élus selon le principe de liste à représentation proportionnelle.

Pour rappel, lors des législatives du 12 juin dernier, le parti du FLN est arrivé en tête avec 98 sièges, suivi des Indépendants avec 84 sièges, du MSP (65 sièges) et du RN (58 sièges).

Le Front El moustakbal a obtenu, quant à lui, 48 sièges, suivi du Mouvement El Binaa (39 sièges), alors que le Parti de la voix du peuple a remporté 03 sièges, le Parti de la liberté et la Justice (02 sièges), le Parti de la Justice et le développement (02 sièges), le Parti El Fadjr El djadid (02 sièges) et le Front de la bonne gouvernance (02 sièges).Le Front de l'Algérie nouvelle, le Parti El Karama, Jil Jadid et le Front national algérien ont remporté un (01) siège chacun.