Angola: Le PR veut un large rapprochement à l'économie ghanéenne

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a défendu jeudi, un rapprochement et une coopération économique accrus avec la République du Ghana, au profit des deux peuples.

Lors de l'investiture du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Angola en République du Ghana, João Baptista Domingos Quiosa, le président de la République a déclaré qu'il espère que le nouveau représentant diplomatique angolais contribuera à renforcer de plus en plus les liens de coopération et à promouvoir un plus grand rapprochement des deux pays et leurs économies, dans l'intérêt des deux peuples.

João Lourenço a salué le fait que le Ghana soit un pays de la côte ouest-africaine, avec de très bonnes références en termes de stabilité politique et économique, qui a toujours entretenu des liens historiques profonds avec l'Angola.

João Baptista Quiosa, après avoir signé le mandat, a juré fidélité au pays, de coopérer à la réalisation des objectifs supérieurs de l'État et de défendre les principes fondamentaux de l'ordre établi dans la Constitution, ainsi que s'est engagé à lutter contre la corruption, le népotisme , s'abstenant de pratiques préjudiciables à l'intérêt public, sous peine d'en être tenu civilement et pénalement responsable.

S'adressant à la presse, l'ambassadeur João Domingos Quiosa a souligné comme principaux défis de sa mission d'attirer les investissements privés du Ghana dans le pays, proposant également de renforcer la coopération politique, économique et culturelle, dans le cadre du panafricanisme et du partenariat sud-est.

Profil

Tout au long de sa carrière, João Baptista Quiosa a déjà occupé plusieurs fonctions comme premier secrétaire de l'ambassade d'Angola aux Pays-Bas, conseiller en Russie et chef de service à la Direction de la coopération internationale du ministère des Relations Extérieures (Mirex).