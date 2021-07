Angola: Zaire présente son potentiel dans une foire

Mbanza Kongo (Angola) — Le potentiel agricole, halieutique, minier et artistique de la province de Zaire est, depuis mercredi, exposé dans une foire tenue à Mbanza Kongo, visant à promouvoir et encourager la production locale.

L'événement, qui se clôture ce jeudi, s'inscrit dans le programme d'activités commémorant le quatrième anniversaire de l'élévation du centre historique de Mbanza Kongo en tant que Patrimoine Culturel de l'Humanité, qui se célèbre le même jour (8 juillet).

Plus de 60 exposants participent à l'événement, y compris des coopératives agricoles et de pêche, des artisans, des entreprises publiques et privées produisant des biens et fournissant des services, des six municipalités de la région et des provinces de Cabinda et Benguela.

La foire a été longuement visitée par le gouverneur de la province, Pedro Makita Armando Júlia, qui, dans son discours d'ouverture, l'a appréciée, car elle offre des opportunités commerciales aux agents économiques participants.

Le gouverneur a déclaré que des événements comme celui-ci servent de point d'ancrage pour stimuler le secteur productif local et, par conséquent, pour générer plus d'emplois.

Il a exprimé l'ouverture et la volonté du gouvernorat de travailler avec la classe d'affaires de la province pour l'amélioration continue de l'environnement des affaires, ce qui inclut la simplification des procédures administratives.

Certains participants ont été ravis de cette initiative, qu'ils ont considérée comme une opportunité d'échanger leurs expériences entre eux, ainsi que de faire connaître le potentiel de leurs entreprises.

L'agriculteur Pedro Nemalo, qui présente une variété améliorée de riz, s'est dit satisfait et espérait plus de soutien du gouvernorat et un accès plus facile aux crédits bancaires pour mécaniser son activité.

Kambwa Katendi, chef de la coopérative Lunganga Katendi, axée sur la production de légumes, a dit qu'il espérait promouvoir sa production et faire de bonnes affaires pendant les deux jours de la foire.

A son tour, l'artisan Gonga Cordeiro, qui expose des pièces en bois, bracelets, perles, masques et autres objets et accessoires, a indiqué espérer vendre une bonne partie de sa production lors de l'événement.

La même volonté a été exprimée par le responsable de la coopérative de pêcheurs artisanaux de la municipalité de Nzeto, Afonso Mário, qui expose du poisson et des crustacés frais et séchés.

Sous la devise « Zaire grandit pour se développer », la foire se déroule sur la place Dr António Agostinho Neto, dans la partie haute de la ville de Mbanza Kongo.