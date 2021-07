Sénégal: Finale de la Coupe de la confédération ce samedi - Pleins feux sur cotonou

Par son histoire, son architecture et son atmosphère, le Stade de l'Amitié est devenu au fil des années un élément essentiel de l'âme de la ville de Cotonou. Mais le stade a historiquement eu ses problèmes, notamment en étant jugé inapte à accueillir les meilleurs matchs. Beaucoup de choses ont changé depuis.

Le stade a subi une cure de rajeunissement et est désormais un «nouveau foyer du football». Hormis sa charpente, rien de l'ancien stade n'a été conservé. Tout a été changé, y compris la piste d'athlétisme, les bancs, les vestiaires, la cabine de presse, les lumières et même les toilettes. Cela a convaincu la CAF de la choisir comme hôte de la finale de la Coupe de la Confédération CAF entre la JS Kabylie et le Raja Sporting Club.

Fermé depuis avril 2019, le « Stade de l'Amitié Général Mathieu Kerekou » est à nouveau opérationnel, après 32 mois de travaux et un investissement de 13 milliards de FCFA. Petit par la taille mais grand par le cœur, le Bénin, l'État d'Afrique de l'Ouest, étonne par sa singularité et la qualité de sa « matière grise ».

Le philosophe français Emmanuel a dit un jour du pays « Dahomey (ancien nom du Bénin) est le quartier latin de l'Afrique ». Cette légende alimente encore aujourd'hui tous les secteurs de la vie publique. Notamment le sport béninois qui s'émancipe progressivement. Il aura fallu attendre 2004 pour que le Bénin participe à sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. A ce jour, le Bénin compte quatre participations à la CAN (2004, 2008, 2010 et 2019), couronnées d'un quart de finale en 2019 sur le sol égyptien, avec une performance époustouflante qui a émerveillé les amateurs de football africain. Ces dernières années, le football béninois a connu de profonds changements. Sous la houlette du président de la fédération, Mathurin de Chacus, le championnat national est actif.

Le club de l'ESAE, vainqueur de la Coupe du Bénin en 2019, a réalisé un exploit retentissant en Coupe de la Confédération un an plus tard. Le club béninois a éliminé deux clubs dont les centres de formation ont une réputation établie, à savoir Salitas du Burkina Faso et Génération Foot du Sénégal. L'année 2019-2020 a été exceptionnelle pour le football béninois ; L'ESAE a été le premier club béninois à atteindre la phase de poules d'une compétition de la CAF.

La dernière grande performance d'un club béninois remonte à 1987, lorsque les Dragons de l'Ouémé atteignaient la demi-finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. Depuis 2016, un vaste programme de construction d'infrastructures s'est concrétisé avec la construction de 22 stades sportifs municipaux qui seront bientôt opérationnels. La deuxième phase du programme prend en compte 17 autres étapes.

Ce nouveau projet dynamique a été impulsé par le Président Patrice Talon qui place aujourd'hui le Bénin sur la liste des pays les plus performants en matière d'investissements dans les infrastructures sportives ; le dernier en date étant la réhabilitation de la plus grande arène du pays, le Stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Employés du stade, joueurs, licenciés et supporters voient enfin cette rénovation indispensable se concrétiser pour accompagner Les Écureuils dans leur progression.