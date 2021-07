Sénégal: Système de normalisation - L'ASN capacite les comités techniques

L'Association sénégalaise de normalisation (Asn) entend former une cinquantaine de personnes, de structures diverses, pour toucher toutes les catégories de parties prenantes pour prendre en compte les nouveaux sujets et ainsi répondre au besoin de «normalisation». C'est ce qu'a déclaré hier, mercredi 7 juillet le Dg de l'Asn lors d'un atelier de capacitation des membres des comités technologiques de normalisation de ladite association.

Le directeur général de l'Association sénégalaise de normalisation (Asn), Abdourahmane Dione a émis le vœu de voir de nouveaux sujets tels que l'économie circulaire et les innovations technologiques dans le secteur de l'énergie intégrer la normalisation. Aujourd'hui, croit-t-il savoir «des sujets nouveaux de normalisation méritent d'être expliqués aux divers acteurs, notamment l'économie circulaire, les innovations technologiques dans le secteur de l'énergie par exemple». Il l'a soutenu hier, mercredi 7 juillet, à Dakar, à l'ouverture d'un atelier de renforcement de capacités des membres des comités techniques de normalisation de l'Association sénégalaise de normalisation (Asn).

En plus des sujets classiques de normalisation, « nous assistons à l'émergence de sujets innovants, mais également dans le processus même de normalisation, nous essayons d'innover dans l'approche même de développement des normes », martèle le Dg. C'est pourquoi, explique-t-il «il est nécessaire de regrouper de temps à autre, ces experts du comité technique, pour rafraichir surl'état de connaissances de normalisation mais aussi renforcer les capacités sur le processus de normalisation et partager les expériences au niveau sous-régional et international». Dans les documents transmis à la presse, il a indiqué que la politique nationale de la qualité (Pnq) vise à doter le Sénégal d'une infrastructure nationale de la qualité, opérationnelle, reconnue pour une meilleure compétitivité de l'économie sénégalaise et la protection de la santé et de la sécurité des populations.

L'expert Barama Sarr, dira que l'Etat est dans l'obligation de soutenir l'Ans parce qu'en définitive c'est un travail de service public, à défaut l'Etat devra aller acheter ou payer auprès des autres. Donc, c'est une question de souveraineté et de conformité aux exigences des normes internationales. La Pnq couvre entre autres volets de la normalisation, comme l'évaluation de la conformité, de la métrologie et de la promotion de la culture qualité. M. Dione a également soutenu que « la normalisation occupe une place essentielle, car on ne peut pas parler de qualité sans revoir les normes qui constituent l'élément central pour l'infrastructure de la qualité ».

D'ailleurs, cette clairvoyance a amené les organisateurs de cette session de renforcement de capacités à rassembler différents experts concernés par cette problématique du développement de normes au niveau des comités techniques. Il affirme qu'il n'est pas exclu que d'autres sessions de formation soient organisées, en vue « de partager le processus de normalisation mais aussi le rôle de l'expert dans le dispositif de développement des normes ».