Sénégal: Covid-19 / Bilan mercredi 07 juillet 2021 - 5 décès, 356 nouvelles contaminations, 20 cas graves

La covid-19 poursuit sa progressive avec son lot de victimes.

Le Sénégal ne serait d'ailleurs d'un pic devant correspondre à la 3ème vague. Et pour cause, dans son bilan d'hier, mercredi 07 juillet, le ministère de la santé et de l'action sociale a déclaré 356 nouvelles infections sur 2388 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 14,91 %.

Pis, trois (3) décès ont été enregistrés, 20 patients admis en réanimation même si 73 autres ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Les nouveaux cas positifs sont constitués de 127 cas contacts suivis par les services sanitaires et 229 cas issus de la chaine de transmissions communautaires réparties comme suit : Dakar 205 cas dont : Ouakam (19); Dakar Plateau (17); Ngor, Yoff (11); Mermoz (09); Maristes (08); Mamelles, Yeumbeul (07); Almadies, Nord Foire, Rufisque (06); Diamniadio, Pikine, Sacré Cœur, Sebikotane (05); Guediawaye, Keur Massar, Liberté 6, Médina, Sicap Foire (04); Cité Djily Mbaye, Port (03); Diakhaye, Dieupeul, Grand Dakar, Hamo 4, Keur Mbaye Fall, Liberté 3, Parcelles Assainies, Petit Mbao, Thiaroye, Sangalkam (02); Amitié 2, Bene Taly, Camaberene, Castors, Cité Biagui, Cité Gendarmerie, Cité Keur Gorgui, Cité Mixta, Gibraltar, Grand Mbao, Grand Yoff, Gueule Tape, Hann Bel Air, HLM Fass, Liberté 5, Ouagou Niayes, Point E, Zac Mbao et Zone B (01). Dans les autres régions on relève 24 cas répartis entre Thies (05); Dagana (04); Ranerou (03); Mbour, Popeunguine, Saly (02); Diourbel, Kaolack, Kebemer, Malicounda, Nioro et Ourossogui (01).

Par ailleurs, il faut relever que 44436 patients cas ont été déclarés positifs dont 41906 guéris, 1183 décédés, 1346 sous traitement. Quant au nombre de personnes vaccinées, à la date du 06 juillet 2021, il se chiffre à 7142. Ce qui porte le nombre total des personnes vaccinées au Sénégal à 564018.