Sénégal: Kédougou / Examen du Cfee 2021 et concours d'entrée en 6e - 4722 candidats à la conquête du premier diplôme scolaire

Après sa visite dans les différents centres d'examen de la région de Kédougou, l'Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), Mamadou Barry, a manifesté toute sa joie et son optimisme quant au bon d'roulement des épreuves de l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et du concours d'Entrée en sixième (6e).

«Nous avons un sentiment de satisfaction. Partout ou nous sommes passés, nous nous sommes rendus compte que l'examen est organisé dans de très bonnes conditions. Il y a une très forte mobilisation des surveillants.

Les candidats sont au rendez-vous, comme nous le montre le taux de présence qui tourne autour de 97%. Les Forces de l'ordre sont également mobilisées pour la bonne tenue des examens. La particularité de Kédougou, qui fait qu'on sera obligé de transporter tous les examinateurs, demande des moyens. Et pour cela, il y a eu la collaboration du préfet et l'assistance du gouverneur qui nous ont permis de transporter les 415 examinateurs pour l'examen du CFEE.

Néanmoins, l'examen de cette année se déroule dans un contexte particulier marqué par la pandémie de Covid-19. Ainsi, nous avons choisi des centres et salles de classes qui pourraient nous permettre de faire l'examen sans risque de contamination», déclare M. Barry. A sa suite, l'adjoint du gouverneur, Mamadou Diop, ajoute : «nous sommes venus nous enquérir de la situation et jusqu'à présent rien a été signalé. Nous constatons, malheureusement, que les filles décrochent de plus en plus avant d'arriver en classe de Terminale et c'est regrettable. Il nous incombe maintenant de renforcer la sensibilisation auprès des parents, afin que les filles soient maintenues, le plus longtemps possible, à l'école. Elles y gagneraient.

Le plus souvent, elles sont même meilleures que les garçons», relève M. Diop, adjoint à l'exécutif régional de Kédougou. Fatoumata Touré, une candidate interrogée au sortir de son centre d'examen, juge les épreuves abordables. «Je trouve les épreuves abordables. Malheureusement, il y a certaines que je ne comprenais pas au départ, comme Langue et Communication ou encore Ressources et Compétences. Mais, nos examinateurs ont pris la peine de nous les expliquer», confie la candidate au premier diplôme scolaire et au concours d'Entrée en 6e, édition 2021.