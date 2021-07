Sénégal: Chantiers des universités Amadou Makhtar Mbow et Iba Der Thiam - Cheikh Oumar Anne annonce la fin des travaux avant la fin l'année 2021

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a annoncé la fin des travaux de l'université Amadou Makhtar Mbow pour le mois de décembre. Ceux de l'université Iba Der Thiam seront achevés dans deux mois. Cheikh Oumar Anne a visité le chantier de l'université de la deuxième université de Dakar.

L'université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio pourra accueillir ses étudiants pour les cours sur site à la rentrée prochaine selon le Ministre Cheikh Oumar Anne qui a visité le chantier et les 07 pavillons prévus pour 500 étudiants seront réceptionnés à la fin du mois de décembre 2021. Les engagements fermes ont été donnés par le constructeur. «On travaille pour finaliser et réceptionner les 07 bâtiments et le restaurant avant fin décembre 2021. Ce qui correspondrait à une grande partie des infrastructures académiques de l'UAM. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'avancement des travaux nous pouvons dire que nous sommes à 90% d'achèvement des grosses œuvres», a dit Cheikh Oumar Anne.

A en croire le ministre l'entrepreneur est en avance sur les délais qui étaient prévus pour le premier semestre de l'année 2022 mais la date a été finalement rapprochée. «Dans un délai d'un mois, les grosses œuvres seront entièrement terminées et on aura même démarré sur certains points les travaux de finition. Au départ sur les clauses du marché, on avait une date de livraison qui se situait en avril 2022, mais aujourd'hui des efforts sont faits de part et d'autres. Le gouvernement respecte ses engagements financiers, les entreprises travaillent correctement et d'ici décembre, les étudiants pourront rejoindre résidences» a-t-il soutenu.

Le ministre de l'enseignement supérieur a également annoncé la reprise des travaux de l'université Iba Der Thiam de Thiès dont la fin et prévue dans deux mois. Le niveau d'exécution des travaux est très avancé et tous les points de blocage dans le financement ont été résolus et la finalisation de ce projet initié en 2016 est pour bientôt. «C'est un projet qui a été exécuté à 95%, aujourd'hui, il s'agit de signer un avenant et de permettre la finition de certains travaux qui n'étaient pas au départ dans le cahier de charges. Il fallait trouver un budget qui le permettait, le gouvernement l'a fait, l'entreprise a repris les travaux et dans un délai de deux mois on aura terminé les travaux de l'université Iba Der Thiam de Thiès», a-t-il expliqué.