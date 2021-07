Sénégal: Pour la promotion de l'agroécolgie - 10% de la subvention affectés aux intrants organiques

L'Etat du Sénégal a décidé d'affecter 10% de la subvention agricole à l'agroécologie. Le ministre de l'agriculture et de l'économie rurale l'a annoncé à l'occasion de la présentation du prix de la commune la plus écologique en Afrique de l'Ouest par le maire de Ndiob et la dynamique pour une transition agro écologique au Sénégal (DTAES).

Dans le cadre de la promotion de l'agroécologie, le ministre de l'agriculture a annoncé la mise à disposition d'une partie de la subvention pour l'achat d'intrants organiques pour la promotion de l'agriculture durable et écologique. « Je vous avais dit que j'avais une petite bonne nouvelle pour vous, c'est que cette année on va essayer de mettre 10% de la subvention, c'est acté, c'est fait», a annoncé Moussa Baldé.

Le ministre de l'agriculture et de l'économie rurale (MAER) recevait une délégation des membres de la DTAES (Dynamique pour une transition agro écologique au Sénégal) venu lui présenter le trophée de la commune la plus écologique en Afrique de l'Ouest décerné à la commune de Ndiob. Un cadre qui regroupe une trentaine de membres issus de la société civile, des institutions de recherches nationales, de l'UCAD, de l'IPAR (Initiative prospective agricole rurale), Cicodev Afrique (Institut Panafricain pour la Citoyenneté, les Consommateurs et le Développement).

Une part qui, selon le ministre pourrait être revue à la hausse, si les résultats sont probants. Pour cela, Moussa Baldé invite les acteurs de l'agroécologie à accompagner le ministre dans le suivi et l'évaluation afin que le plaidoyer puisse après être porté au plus haut niveau. « Donc, nous sollicitons votre accompagnement, vos conseils, le suivi pour que demain on puisse dire à l'autorité voilà les 10%, on a bien fait de les mettre là et on pense qu'il faut augmenter à 20%, 30% » leur a-t-il dit. Un acte salué par Mariam Sow, qui concrétise un engagement pris par le ministère dans le sens de la promotion de cette forme d'agriculture durable et respectueuse de l'écologie, «nous vous remercions d'avoir honoré votre parole en mettant à la disposition de tous les producteurs engagés dans l'agroécologie 10% de la subvention autour des fertilisants pour des fertilisants organiques. Don, nous saluons l'acte» a dit la Secrétaire exécutive de ENDA PRONAT.

La militante écologique a ainsi demandé au ministre de porter le plaidoyer pour que le document produit par les acteurs de la DTAES soit adopté et appuyé par les autorités. Mme Sow a souligné le leadership du Sénégal dans ce domaine, notamment par la vision anticipative de l'Etat mais aussi des chercheurs et des nombreux organismes pour une agriculture durable. Pour elle, ces deux prix obtenus par le maire de Ndiob avec l'engagement des communautés montrent que «notre pays aujourd'hui, de par son anticipation depuis plusieurs années, de par l'engagement des ONG, de la Société Civile de sa recherche, est aujourd'hui un pays leader cela en plus de l'engagement du président de l'agroécologie un 4ème axe».

Pour le maire de Ndiob, cette distinction est fruit de l'engagement de la communauté et d'un «faisceau d'initiatives porté par tous les acteurs». C'est le couronnement d'un ensemble d'activités qui participent à la protection de l'environnement et de l'écologie «c'est ce que quelque part on a appelé les éco-activités. Il n'y avait pas seulement l'agriculture, il y avait d'autres initiatives dans le reboisement, la transformation, les foyers améliorés autant d'activités qui concourent à la protection de l'environnement et à l'écologie», a dit le maire de Ndiop par ailleurs, président du Conseil d'Administration de la société de la grande muraille verte. Les acteurs comptent organiser une grande fête en l'honneur de toute la communauté de Ndiob et de son maire afin que l'exemple fasse tache d'- huile dans les autres communes.