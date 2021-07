Ile Maurice: Politique - L'opposition dément tout rapprochement avec le MSM

Certains diront qu'il n'y a pas de fumée sans feu. D'autres diront que ce sont des rumeurs. Ceux suivent la politique ont eu vent qu'il y aurait des tractations entre le Mouvement socialiste militant (MSM) et d'autres partis de l'opposition notamment avec le Parti maurcien socialdémocrate (PMSD) uniquement et d'autres affirment que le Mouvement militant mauricien (MMM) serait de la partie. L'on affirme même que le leader du MMM, Paul Bérenger, s'est rapproché à nouveau d'Arvin Boolell.

Depuis lundi, ils sont plusieurs à parler d'un rapprochement entre le PMSD et le MSM dans le sillage d'un éventuellement remaniement ministériel et ils maintiennent que les Bleus pourraient soutenir le gouvernement dans un contexte difficile où le Premier ministre, Pravind Jugnauth, ne serait plus sur la même longueur d'onde avec son ministre des Finances, Renganaden Padayachy. D'ailleurs, l'express en a parlé dans son édition de lundi. Au sein du PMSD, dit-on, Khushal Lobine et Xavier-Luc Duval sont ministrables. Sollicité par l'express, le leader du PMSD a démenti tout rapprochement avec le MSM, affirmant qu'il est au courant de ces rumeurs qui sont infondées.

On prête aussi l'intention au MMM de s'associer au MSM et également que le leader du MMM, Paul Bérenger, a renoué le contact avec Arvin Boolell, le chef de file du Parti travailliste au Parlement. Pour le leader adjoint des Mauves, Ajay Gunness, il est hors de question qu'il y ait un rapprochement avec le parti de Pravind Jugnauth. «Le MSM est devenu un parti qui représente la fraude et la corruption. Il a la mainmise sur toutes les institutions indépendantes qui ont été politisées. Dans le cas d'Arvin Boolell, nous avons une bonne entente avec lui puisqu'il est dans l'opposition. Cela a été ainsi depuis longtemps. Nous travaillons ensemble pour contrecarrer ce gouvernement», insiste-t-il.

Pour sa part, Arvin Boolell reconnaît qu'il y avait un froid entre lui et Paul Bérenger quand il y a eu la cassure au sein de l'opposition. «C'est du passé. Je n'ai jamais pris mes distances avec Paul Bérenger et je ne me suis pas non plus rapproché. Nous sommes au sein de l'opposition, nous accordons nos violons pour travailler ensemble. Tout ce qui est dit sur la place publique est l'œuvre du gouvernement surtout pour déstabiliser toute l'opposition et c'est pour aussi détourner l'attention après ma déclaration de la semaine dernière», explique-t-il.

En effet, Arvin Boolell avait fait état que le Premier ministre et son ministre des Finances ne s'entendent pas. Il fait aussi ressortir que plusieurs députés du MSM perdent patience. «J'ai des informations sûres selon lesquelles il y a une frustration parmi des élus du MSM qui aspirent à devenir ministre d'autant qu'il y a quatre postes vacants. Le MSM craint que cette frustration devienne publique. D'où leur stratégie de détourner l'attention», maintient-il.

D'ailleurs, le fait que Paul Bérenger et le leader du Reform Party, Roshi Bhadain, aient tenu chacun une conférence de presse pendant le week-end a apporté de l'eau au moulin de ceux évoquant une cassure au sein de l'entente MMM-PMSD-Reform Party-Nando Bodha. Paul Bérenger a expliqué samedi que la décision de la tenue d'une conférence de presse en solo avait été prise avec ses autres partenaires afin de permettre à chaque parti de tenir des réunions avec leurs membres après la reprise du 1er juillet. «Il n'y a aucun problème entre nous. Cette entente fera une conférence de presse conjointe le week-end prochain pour accentuer notre travail», avait-il déclaré.