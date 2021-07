Congo-Brazzaville: Télécommunications - Bientôt un partenariat pour la couverture des "zones blanches"

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, et le gérant de la société tunisienne "Mellouli steel galvanizing industries (MSGI)", Lotfi Mellouli, ont exprimé leur volonté d'établir un partenariat de fourniture d'équipements de couverture en télécommunications des zones non couvertes dans plusieurs localités du pays.

« Les discussions vont se poursuivre par les deux parties, afin de finaliser le processus de conclusion de ce partenariat entre le Congo et la Tunisie, pour accompagner le processus de développement des télécommunications », a laissé entendre le ministre Léon Juste Ibombo.

Durant son séjour de travail, du 2 au 4 juillet, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique a visité différentes usines de la société MSGI, notamment l'usine MSGI Towers, spécialisée dans la fabrication des poteaux de ligne métalliques, candélabres, poteaux d'éclairage public. MSGI fabrique plusieurs types des candélabres d'éclairage et supports de lignes électriques suivant les hauteurs de poteaux de 5 à 35 mètres. La production mensuelle de fabrication s'élève à près de 8.000 poteaux de lignes métalliques.

Cette société, spécialisée également en charpentes, pylônes, poteaux et mâts d'éclairage public et des stades, a une capacité de production de 30.000 tonnes par an, étalée sur une surface de 30.000 m² couverte, reparties sur quatre usines équipées de haute technologie industrielle optimisée. Elle obéit aux normes et aux exigences qualitative et quantitative.

Outre cette structure, sa ronde l'a conduit dans un autre compartiment de cette usine où il s'est imprégné des mécanismes de fabrication des pylônes de télécommunications (tubulaires et cornières), des charpentes et des ponts métalliques. Léon Juste Ibombo s'est réjoui de la découverte du processus des supports produits par ladite entreprise.

Par ailleurs, il se tiendra dans le cadre de la coopération entre les deux pays la première session du forum Congolo-tunisien sur le numérique et les TIC. Une dizaine de chefs d'entreprises appartenant au "Get‐ it" (un groupement de 19 entreprises tunisiennes de services numériques) prendra part à ce rendez-vous.