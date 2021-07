Congo-Brazzaville: 4e édition Festic - L'appel à films ouvert aux réalisateurs africains et de la diaspora

Dans le cadre de la 4e édition du Festival des identités culturelles (Festic) qui se tiendra du 30 octobre au 6 novembre à Ouagadougou, au Burkina Faso, un appel à candidatures est lancé jusqu'au 31 août à l'endroit des réalisateurs africains résidant ou non sur le continent.

Créé en 2018 à l'initiative du Cinéma Numérique Ambulant Afrique (CNA-Afrique), le Festival des identités culturelles a pour but de promouvoir les films qui font découvrir des identités culturelles particulières. S'inspirant de l'expérience de la pratique du CNA en tant que structure de diffusion des cinémas d'Afrique en milieu rural, le festival souhaite désormais accroître le niveau de connaissance des populations sur les valeurs et expressions culturelles des communautés minoritaires, ainsi que distraire et donner à voir des films africains de qualité au grand public.

Cette année, le Festic se déroulera sous le thème « Identité et vivre ensemble ». C'est dans cet élan que le CNA-Afrique, initiateur dudit événement, a lancé un appel à films dont le contenu cadre avec la vision de ce festival, à savoir : promouvoir les films qui traitent de l'identité africaine, promouvoir les valeurs et expressions culturelles des communautés minoritaires, promouvoir le dialogue interculturel et promouvoir les films qui traitent du thème retenu.

Le Festic est ouvert aux films ayant trait à l'Afrique et à ses diasporas. Des œuvres réalisées et produites par des Africains ou des non Africains, vivant en Afrique ou non. Aussi, les films doivent être en version originale, doublés ou sous-titrés en français. A en croire le comité d'organisation, le critère d'âge ou d'année de production ne compte pas. Les productions peuvent être aussi bien des courts que de moyens et longs métrages, des documentaires, des fictions et des séries.

Le dépôt des candidatures se fait via mail, aux adresses : festic.cna@gmail.com ou infos@cna-afrique.org. Les candidatures peuvent également être déposées au siège des bureaux du CNA-Afrique, implantés dans plusieurs pays, à savoir : Bénin, Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire, France, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

Les artistes doivent faire accompagner leurs dossiers par un formulaire de candidature dûment rempli et signé, une fiche technique et un synopsis du film, la biographie du réalisateur et des photos pour le catalogue, en cas de sélection. Au terme des sélections, les résultats de la sélection seront publiés le 1er octobre. Le festival se réserve le droit de positionner les films éligibles en compétition ou hors compétition.