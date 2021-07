Congo-Brazzaville: Zone industrielle de Maloukou - L'usine de montage de tracteurs en service dès janvier 2022

Les responsables de la société GTA ont assuré le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, qui a visité la zone industrielle de Maloukou le 7 juillet, que les premiers tracteurs made in Congo seront montés à partir de janvier prochain.

Accompagné de huit membres de son gouvernement dont Emile Ouosso des Zones économiques spéciales, Jean-Jacques Bouya en charge de l'Aménagement du territoire et des infrastructures, Honoré Sayi de l'Energie et de l'Hydraulique, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes du Développement industriel, le Premier ministre a, entre autres, visité l'usine de montage des tracteurs.

D'une capacité de montage de trois-mille tracteurs par an, soit dix par jour, cette unité, tenue par la société GTA est en passe de suivre les trois autres qui sont en phase expérimentale depuis quelques années. Il s'agit notamment des usines des tuyaux PVC, des tôles et des câbles électriques. Celle des briques cuites étant aux arrêts. « Aujourd'hui, la chaîne de montage est prête. Nous étions en Chine pour passer les commandes de conteneurs et mobiliser les gens qui viendront nous aider pour le montage. Si tout va bien, d'ici à la fin de l'année, nous allons commencer le montage qui ne prendra pas assez de temps. Après, il faudra importer les pièces pour le montage. Nous espérons, qu'en 2022, nous aurons les premiers tracteurs made in Congo », a annoncé le responsable de la société GTA, Emile, précisant que les tracteurs seront adaptés au sol.

Anatole Collinet Makosso qui a également visité les autres unités de fabrication dont le pavillon abritant les chambres froides s'est félicité du nombre important et de la qualité de ces usines de production. Pour lui, ce projet a une place importante dans le développement économique du pays. Il permet de réduire les importations de certains produits et matériaux de construction. « Nous nous plaignons, par exemple, de la vétusté du circuit de transport de l'électricité et d'eau. A partir des industries des câbles électriques et des tuyaux PVC, les sociétés Energie électrique du Congo et La Congolaise des eaux n'auront plus besoin d'attendre les commandes de l'extérieur. Ce qui facilitera la distribution et le transport de l'électricité et l'eau », a expliqué le chef du gouvernement, après avoir assisté à quelques essais.

Finaliser la construction du centre de transformation d'électricité

S'agissant de l'industrie Roto moulage (unité de production de cuves), Anatole Collinet Makosso pense qu'elle permettra de poursuivre la politique de l'hydraulique rurale mise en place par le président de la République avec des produits locaux. « Si hier, il fallait commander les citernes à l'extérieur, aujourd'hui elles sont fabriquées sur place et pourront être mises à la disposition de la population dans toutes les localités. Elles serviront également pour la réalisation du projet d'irrigation pour le développement de l'agriculture en contribuant à l'approvisionnement en eau », a-t-il commenté.

Visiblement satisfait, le Premier ministre espère que toutes les conditions seront réunies pour que ce projet qui est au cœur de la résolution des problèmes des citoyens puisse être rendu totalement opérationnel.

Le fonctionnement total de la zone industrielle et commerciale de Maloukou, dans la sous-préfecture d'Ignié (département du Pool) est conditionné par la mise en service du centre de transformation d'électricité situé à quelques encablures du site. Arrêtés depuis plusieurs années, les travaux ont été relancés courant mai-juin par la société China Machinery engineering corporation (CMEC) pour la connexion de ce complexe au réseau électrique national. Le chantier est actuellement au niveau de la construction des socles pour la pose des transformateurs. Pour capitaliser sur la période de saison sèche, il faudrait environ trois milliards FCFA.