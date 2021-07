Afrique de l'Ouest: France/Niger - Mohamed Bazoum et Emmanuel Macron échangent sur la nouvelle architecture de la France dans la zone sahélienne

Le président français reçoit son homologue nigérien ce 9 juillet pour une visite officielle et de travail. Emmanuel Macron et Mohamed Bazoum évoqueront la lutte contre le terrorisme au Sahe et vont pprendre part au sommet virtuel des chefs d'Etat des pays membres du G5 Sahel.

C'est la deuxième visite du président nigérien en France, depuis son accession à la magistrature suprême le 2 avril dernier. La première a eu lieu en mai, à l'occasion du sommet sur le financement des économies africaines.

Le 9 juillet, Mohamed Bazoum et Emmanuel Macron s'entretiendront sur la coopération militaire et le renforcement du partenariat bilatéral entre les deux pays. Il sera également question des sujets d'intérêts communs, notamment les défis sécuritaires au sahel et de dévéloppement.

Par ailleurs, les deux chefs d'Etat, Mohamed Bazoum et Emmanuel Macron participeront à un sommet virtuel du G5 Sahel avec leurs homologues de la région ( Burkina Faso, Mauritanie, Mali et Tchad). Ce sommet intervient dans un contexte marqué par la volonté du président français de réorienter l'opération Barkhane chargée de soutenir les pays du G5 Sahel dans la lutte contre les groupes terroristes opérant dans cette région.

La rencontre entre les deux chefs d'Etat permettra de partager leurs visions de l'action militaire au Sahel, avant de finaliser la nouvelle architecture d'appui et de coopération militaire de la France dans la lutte contre le djihadisme dans la zone sahélienne qui sera présentée par le président français, le 13 juillet, dans son discours traditionnel aux armées.