Sénégal: Un diplomate israélien salue la bonne coopération avec Dakar

Dakar — L'ambassadeur d'Israël à Dakar, Roi Rosenblit, a salué, jeudi, la bonne coopération entre son pays et le Sénégal, à l'occasion de la 13 ème édition du don de moutons de Tabaski au profit des personnes vulnérables.

"Je salue la bonne coopération entre l'Israël et le Sénégal. Les relations entre nos deux pays ainsi que celles qui lient notre Nation aux autres pays de la sous-région se renforcent et se bonifient année après année", a-t-il notamment dit lors de la cérémonie au cours de laquelle 63 personnes vulnérables ont bénéficié de ce don organisé chaque année par l'ambassade d'Israël à Dakar.

Roi Rosenblit a profité de cette cérémonie qui marque sa dernière activité en tant qu'ambassadeur pour faire le bilan de ses trois ans d'exercice au Sénégal, en Gambie, au Cap-Vert, en Guinée et en Guinée Bissau.

Le diplomate a rappelé que la coopération israélo-sénégalaise s'est beaucoup renforcée ces dernières années sur le plan humanitaire et le renforcement des capacités, ajoutant que "de grands pas ont été notés sur la coopération sécuritaire".

"Nous avons déployé nos ailes partout au Sénégal. Nous sommes allés à la rencontre des populations de Ziguinchor, Tambacounda, Kédougou, Thiès et Mbour. Nos étapes de Saint-Louis et des localités du nord ont été annulées à cause du Covid-19", a-t-il fait savoir.

Entre autres activités, l'ambassadeur, en fin de mission dans quelques semaines, a cité l'accompagnement des populations sénégalaises durant la crise sanitaire liée au Covid-19 et l'appui fait à celles de la banlieue dakaroise en matériels de protection contre la maladie.

Il a également rappelé la distribution des vivres aux orphelinats et à la maison d'arrêt des femmes de Liberté 6, de même que le matériel médical offert aux districts sanitaires de Tambacounda et de Kédougou pour une meilleure prise en charge médicale.

"Nous avons distribué des fournitures à des familles afin de les soulager, mais aussi leur permettre de maintenir leurs enfants à l'école, dans le sud-est où beaucoup d'entre eux abandonnent les classes par manque de moyens", a souligné le diplomate.

L'ambassade d'Israël a aussi participé à la formation d'une centaine de jeunes qui ont acquis des connaissances dans l'entrepreneuriat et l'innovation numérique à travers son programme "Agents of change", "Liensi" et "Israël-Sénégal".